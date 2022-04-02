Domenec Torrent'ten sakatlık açıklaması: Derbide oynama ihtimalleri yok

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalinin olmadığını söyledi.

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli aranın ardından maçların zorluğuna dikkat çeken Torrent, sakatlıklara dikkat çekerken Kerem Aktürkoğlu'nun durumunun yarın belli olacağını söyledi ve şunları kaydetti:

"Oyuncuların davranışlarıyla ilgili çok memnunuz. Milli maçlardan sonraki maçlar en zor maçlardır. Öncelikle farklı bir antrenman yapıyorlar ve mental olarak milli takımda hissediyorlar. O yüzden milli takımdan sonra bu maça odaklanmanın ne kadar önemli olduğunu oyunculara anlattık. Kerem sakatlandı, Feghouli ve Mostafa yine sakat olarak geldiler. Taylan ile Cicaldau da daha fazla oynayamayacaklarını söyleyip değişiklik istediler. Hem taraftarımız hem takımımız hem de başkanımızdan memnunuz bugünkü galibiyetten ötürü."

Kerem, Feghouli, Mostafa...

"Kerem için yarın yapacağız teşhisleri. O noktadan sonra Fenerbahçe için en iyi hazırlıkları yapacağız. Kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ama kim oynarsa oynasın sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mostafa Mohamed ve Feghouli'nin oynaması için hiçbir ihtimal yok."