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Spor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'ın Karagümrük ile karşılaştığı mücadelede Kerem Aktürkoğlu sakatlanarak 35. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı

02 Nisan 2022 21:14

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyunu terk etti.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Maça etkili başlayan Kerem Aktürkoğlu, 4. dakikada takımına penaltı kazandırmış ve Bafetimbi Gomis topu filelere göndermişti.

Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle devam ederken 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu topsuz alanda kendini yere bıraktı. Tedavisinin ardından oyuna devam eden 23 yaşındaki futbolcu birkaç dakika sonra yeniden sakatlandı ve bir kez daha kendini yere bıraktı.

Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu 35. dakikada yerini Emre Kılınç'a devretti.

Galatasaray gelecek hafta Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

 

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