Galatasaray'dan Emre Bol ve Turgay Demir hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle suç duyurusu

Galatasaray Spor Kulübü, üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'yı bir televizyon programında hedef alan Emre Bol ve Turgay Demir hakkında suç duyurusu yaptı.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Galatasaray, TV 100'de yayımlanan VAR Odası programında "pride" tişörtü giydiği için Taylan Antalyalı'yı hedef alan Turgay Demir ve Emre Bol hakkında "halkı kin ve düşmanlığa yönelttikleri" gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yaptı.

Galatasaray Basın Sözcüsü Remzi Sanver, dün GS TV'de yaptığı açıklamada Taylan Antalyalı'nın yanında olduklarını belirtirken "Dilerse hukuki desteği veririz" ifadelerini kullanmıştı.

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Ne olmuştu?

Daha önce "Diagne Senegal'de timsah yiyordu, buraya geldi topçu oldu" sözleriyle gündeme gelen Emre Bol, Antalyalı'nın paylaşımı için, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim" diye konuşmuştu. "Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor" diyen Bol, "Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" sözlerini sarf etmişti.

Programın yorumcularından Turgay Demir ise,"Taylan Antalyalı bir Daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım" ifadelerini kullanmış ve "Bu konuda çok hassasım. Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" demişti.

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