'Galatasaray çok büyük bir hocaya sahip'

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli teknik adam, İstanbul'daki rövanş öncesi avantajlı bir skor hedeflediklerini belirtirken, Fatih Terim'e de övgüler yağdırdı. Mourinho, "Mourinho, 'Galatasaray, çok büyük bir teknik direktöre sahip. Bu tür seviyedeki maçlar konusunda çok deneyimli bir hoca Fatih Terim" dedi.

Çeyrek final maçı öncesinde forvet oyuncularına güvendiklerini belirten Jose Mourinho, "2 tane forvetimiz var. İkisinin de kalitesini biliyoruz. Onlardan ne beklediğimizin de farkındalar. Bu tür oyunculardan her zaman önemli şeyler yapmasını beklersiniz. Manchester United karşısında Higuain gol atmıştı ve çok da iyi bir oyun çıkarmıştı. Ancak ben hücum oyuncularıma baskı yapmıyorum, benim için önemli olan oyuna katılmaları. Elbette gol atarlarsa iyi olur ama önemli olan işlerini yapmaları" dedi.

Galatasaray'daki eski oyuncuları ile ilgili de konuşan Mourinho, "Bizim bir futbol kültürümüz var. Bizim sahada yapmak istediğimiz, saklanmak değil kafamızdakileri sahaya yansıtmaktır. Galatasaray'a saygı duyuyoruz. Ben kazanmak istiyorum ama Galatasaray da kazanmak istiyor. Futbolun zaten doğasında bu var. Benim takımımda çok önemli oyuncular var ancak karşı takımda da benim eski oyuncularım var" diye konuştu.

Fatih Terim'e de övgüler yağdıran Portekizli teknik adam, "Galatasaray, çok büyük bir teknik direktöre sahip. Bu tür seviyedeki maçlar konusunda çok deneyimli bir hoca Fatih Terim. Bizim karşımızda da takımını, hem savunma için hem de atak yapmak için çok iyi organize edecektir. Arkadaşım Fatih Terim, avantajlı bir sonuç almak için elinden geleni yapacaktır. Ayrıca Galatasaray kadrosunda Burak Yılmaz, Sneijder ve Drogba gibi oyuncular var. Onlarla ilgili konuşmaya bile gerek yok, her şey ortada zaten" ifadelerini kullandı.

'Favori yok'

Çeyrek final seviyesinde turun favorisi olmayacağını dile getiren Jose Mourinho, "Bu aşamada turun bir favorisi olamaz. Şu anda olduğumuz aşamaya, karşımızdaki favorileri aşarak geldik. Son 8'e kalan takımlar, bu aşamaya kolay gelemezler. Artık burada yeteneklerden bahsetmek gerekir" dedi.

'İstanbul'da oynamak zor olacak'

Rövanş maçında 50 bin Türk taraftarın önünde oynamanın, çok zor olacağını vurgulayan Portekizli teknik adam, "Buraya gelecek 10 bin Türk taraftar belki bizi fazla etkilemeyecektir ancak ikinci maç için Türkiye'ye gittiğimizde, orada 50 bin taraftarın önünde oynamak gerçekten zor olacak. Ben hiç Galatasaray'a karşı oynamadım ama onları çok iyi tanıyorum. Galatasaraylı futbolcular, tüm güçlerini ortaya koyacaktır. Galatasaray büyük bir ekip. Daha önce İngiltere ve İtalya'da oynamış çok önemli oyuncuları var. En önemlisi de başlarında benim çok beğendiğim bir antrenör var. Fiorentina ve Milan'da hocalık yaptığı dönemlerden tanıyorum. Real Madrid'e karşı kazanmak isteyecektir. Ancak bu maçta, bizi İstanbul'a rahat götürecek bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.