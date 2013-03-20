Real Madrid oyuncuları Türkiye'de hapise girebilir

Galatasaray - Real Madrid maçı öncesinde İspanyol takımın formasında bahis şirketinin logosunu taşıyor olması konuşuluyor. Yasal düzenleme bahis şirketinin logosunun kaldırılmaması durumunda 2 yıla kadar hapis alabilmelerine olanak sağlıyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid, yıllık 20 milyon euro aldığı bahis şirketinin logosuyla Türk Telekom Arena'ya çıkamayacak... İspanyollar, Galatasaray maçında bu yasağı çiğnerse altı aydan iki yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar da adli para cezası ile cezalandırılacaklar...

Fenerbahçe'nin 2007-2008'deki sezonunda şampiyonlar ligi 2. turundaki rakibi Sevilla, formasının önündeki bahis şirketi logosunu kapatarak İstanbul'daki maça çıkmıştı. Şimdi aynı şeyi Galatasaray'ın rakibi Real Madrid de yaşayacak.

Türkiye'deki yasağın kaynağı 7258 sayılı "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun." Bu kanunun 5. maddesinde "Kişileri, reklam vermek ve sair surette, her türlü bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, altı aydan iki yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır" ibaresi yer alıyor...