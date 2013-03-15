Galatasaray'a Real Madrid, Fenerbahçe'ye Lazio

Şampiyonlar Ligi'nde uzun bir aradan sonra çeyrek finale kalmayı başaran Galatasaray'ın İspanya'nın Real Madrid takımı ile eşleşti.
Galatasaray'ın rakibi İsviçre'nin NYON kentindeki kura çekimi ile belli oldu...
Real Madrid (İSPANYA) - GALATASARAY
Malaga(İSPANYA) - Borussia Dortmund (ALMANYA)
PSG(FRANSA) - Barcelona(İSPANYA)
Bayern Münih(ALMANYA) - Juventus(İTALYA)
UEFA şampiyonlar ligi'nde ilk maçlar 2-3 Nisan 2013 tarihlerinde oynanacak. Rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleşecek, 23-24 Nisan 2013 ve 30 Nisan-1 Mayıs 2013 günlerindeki yarı final maçlarının ardından 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı 25 Mayıs 2013 Cumartesi günü Londra'nın Wembley Stadı'nda yapılacak.
Öte yandan yarı final eşleşmeleri 12 Nisan Cuma günü Nyon'da yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
Fenerbahçe'nin rakibi Lazio
UEFA Avrupa Ligi’nde Viktoria PLZEN’i saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’nin rakibi rakibi İtalyan ekibi Lazio oldu.
Fenerbahçe'nin rakibi NYON’daki kura çekimi ile belli oldu.
İlk maç 4 Nisan'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak... İtalya'da oynanacak maç Lazio'nun cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak...
Fenerbahçe - Lazio(İTALYA)
Tottenham(İNGİLTERE) - Basel(İSVİÇRE)
Chelsea(İNGİLTERE) - Rubin Kazan(RUSYA)
Newcastle United(İNGİLTERE) - Benfica(PORTEKİZ)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 4 Nisan, ikinci maçlar ise 11 Nisan’da oynanacak…