Real Madrid 'çakır' keyif

Şampiyonlar Ligi 2. turunda 1-1'in rövanşında Real Madrid, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yenerek turladı. Real'in gollerini 66. dakikada Modric ve 69. dakikada Ronaldo kaydetti. Portekizli yıldız, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi. Manchester United'ın golünü 48. dakikada Ramos kendi kalesine attı. Karşılaşmanın 57. dakikasında Nani, Arbeloa'ya attığı tekme sonrası kırmızı kart gördü.

Dev mücadelede FIFA kokartlı Cüneyt Çakır düdük çaldı. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ile Tarık Ongun yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, Manchester United 47. dakikada Ramos'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın Nani'ye gösterdiği kırmızı kartla 10 kişi kalan Kırmızı Şeytanlar üstünlüğünü koruyamadı ve 67. dakikada Modric ve 70. dakikada Ronaldo'nun ayağından yediği gollerle 2-1 yenik duruma düştü. Mücadelede başka gol olmazken, Real Madrid ve Borussia Dortmund bu gece çeyrek finale çıkan takımlar oldu.

Öte yandan bu önemli maç Çakır’ın uluslararası arenada yönettiği 75. karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İşte ilk 11'ler

Manchester United: De Gea, Rafael, Evra, Ferdinand, Vidic, Giggs, Carrick, Nani, Cleverley, Welbeck, Van Persie

Real Madrid: Diego López, Varane, Ramos, Fábio Coentrão, Arbeloa, Khedira, Özil, Xabi Alonso, Di María, Ronaldo, Higuaín