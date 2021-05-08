Derbide Galatasaray kazandı, şampiyonluk yarışı son iki haftaya taşındı

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3'e indiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yarışında yola "devam" dedi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev derbide Galatasaray güldü. Sarı-kırmızılıların galibiyet gollerini Ryan Babel, penaltıdan Radamel Falcao ile Arda Turan kaydetti. Siyah-beyazlıların tek sayısı ise penaltıdan Rachid Ghezzal ile geldi.

11. dakikada Ryan Babel'in golü geldi. Gedson'un sol kanattan defansın arkasına gönderdiği topla hareketlenen Hollandalı, ceza sahasına kadar taşıdığı topu Ersin'in yanından ağlarla buluşturdu. Yan hakem önce ofsaytı gösterdi; VAR incelemesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır orta noktayı gösterdi.

38. dakikada Donk'un Atiba'ya yaptığı harekete hakem Cüneyt Çakır VAR incelemesi sonrası 'penaltı' dedi. Rachid Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

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44. dakikada Atiba ile Falcao arasındaki ceza sahası içerisindeki mücadeleyi Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi. Penaltıyı kullanan Falcao topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Galatasaray, 2. yarıda da oyunun kontrolünü elinde tuttu. Rakibine pozisyon vermeyen Sarı Kırmızılılar, 76'da Arda Turan'ın ayağından bir gol daha buldu. Arda Turan, Süper Lig'de 11 yıl sonra Beşiktaş'a gol attı.

Galatasaray maçı 3-1 kazanırken; rakibinin 3 maçlık galibiyet serisini ve 7 maçlık yenilgisizlik serisini sonlandırdı. Galatasaray ise üst üste 7. maçında da yenilgi yüzü görmedi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 81 puanda kaldı. Galatasaray ise lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Haftayı, 2-1'likk Ankaragücü galibiyetiyle tamamlayan Fenerbahçe ile Siyah Beyazlılar arasındaki fark 2'ye indi.

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