Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Hakem derbide sonuca direkt etki etti

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş 81 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray maçının ardından konuştu. Hakem kararlarını eleştiren Kocadağ, "Hakem derbide sonuca direkt etki etti" dedi.

Galatasaray da puanını 78'e yükselterek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirirken ligde kalan son 2 haftada yarış iyice kızıştı.

Siyah-beyazlılarda asbaşkan Emre Kocadağ, derbiyi ve şampiyonluk yarışını yorumladı ve şunları söyledi:

"Maça ortak etmemek için takdir haklarını verdiklerini düşünüyoruz. Bizim avantajımız devam ediyor. Bizim takımımız buraya gelene kadar her şeyi yenerek geldi, Allah'ın izniyle şampiyonluğu bırakmayacağız. Planlar ve hesaplar yapılıyor ama rakiplerimiz de bu ligden takımlarla oynuyor. O takımlar da çantada keklik takımlar değiller. Onlar da sahaya çıkacak ve mücadelelerini vereceklerdir."

Hakem sonuca direkt etki etti

"Hakem performansı maçın sonucuna direkt etki etti mi?" sorusunu yanıtlayan Kocadağ, "Direkt etki etti mi, etti tabii. Üçüncü gole direkt etti, diğer goller öncesinde sonrasında siz bazen topu taşımak istersiniz, verilen fauller, autlar, kornerler bunlar belki de sizin gol şansınızı engeller. Bu anlamda şikayetimiz" dedi.

Planlar ve hesaplar yapılıyor ama rakiplerimiz de bu ligden takımlarla oynuyor. O takımlar da çantada keklik takımlar değiller. Onlar da sahaya çıkacak ve mücadelelerini vereceklerdir."