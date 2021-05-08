Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında son saniyede güldü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6'da Valencia'nın attığı golle 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

Maçın henüz 3. dakikasında orta alanda Sosa'nın kaptırdığı top sonrası ceza alanına giren Alper Potuk karşı karşıya pozisyonda topu ağlara yolladı ve Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe'nin bu sezon yediği en erken golü kaydeden Alper Potuk (2:42), aynı zamanda Süper Lig kariyerinde sarı-lacivertli ekibin filelerini ilk kez havalandırdı.

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Fenerbahçe, 42. dakikada beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Valencia ceza alanında arka direğe doğru pasını çıkardı, o bölgede bomboş kalan Ozan Tufan gelişine vuruşla ağları sarstı ve durum 1-1 oldu.

Son anlarda rakip kalede çok adamla bulunan Fenerbahçe, 90+6'da Valencia ile 2-1 öne geçmeyi başardı. Ceza sahasına gelen ortaya vuran Valencia, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.

Maçta son düdükten sonra 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesinden sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ile puan farkını da 2'ye düşürmüş oldu.

Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 77 puana ulaştı. Galatasaray'ın da Beşiktaş'ı yenmesiyle sarı-lacivertliler, liderle puan farkını 2'ye indirdi.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.