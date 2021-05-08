Emre Belözoğlu: Sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik; bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, Ankaragücü deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik; bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında Ankaragücü'ne konuk oldu. Fenerbahçe, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 yendi ve Beşiktaş'ın da derbide kaybetmesinden sonra rakibi ile puan farkını 2'ye indirdi.

Maçta son düdükten sonra 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesinden sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ile puan farkını da 2'ye düşürmüş oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Belözoğlu, "Biz büyük cümleler kullanmadık, sadece sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı" dedi.

Belözoğlu, "Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli. Ben hayatta tesadüfe inanmam. Fenerbahçe, kaderinde ne varsa onu gördü. Çok da yalnız bırakıldı. Allah da bize o süreçlerde bu takımın içinde olmayı nasip etti. Bundan her zaman gurur duydum. Çok mutluyum. Bugün bizden duasını esirgemeyen tüm Fenerbahçelilere bu galibiyeti armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.