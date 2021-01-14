Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz "Fatih Terim" konusunda son noktayı koydu: 33 sene başkan kalsam 33 sene Fatih hocayla devam ederim

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le gerçekleştirdiği görüşme sonrası canlı yayında açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben 33 sene kalayım, onunla 33 sene devam ederim. Korkmayın kalmayacağım. Hocamın Galatasaray’a verdiklerini inkâr eden çarpılır" diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında, “Bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere ve gruplara değil Galatasaray'a bir sözüm var. Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor. Ben sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun” açıklamasında bulunmuştu. Cengiz bugün öğle saatlerinde Türk Telekom Stadı'na davet ettiği Fatih Terim'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

GSTV'de ajans muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Cengiz, Fatih Terim'le bir ayrılık yaşanacağı söylentilerine son noktayı koydu. "33 sene Başkan kalsam 33 sene Fatih hocayla devam ederim" diyen Mustafa Cengiz, bir ayrılık olmadığını açıkladı.

Transfer konusunda "beceriksiz" olduklarına yönelik eleştirilere de cevap veren Galatasaray Başkanı, üç yılda aldıkları oyuncu sayısının 47 olduğunu ifade etti. Gelecek seçimde başkan olup olmayacağı da sorulan Cengiz, başkan adayı olmayı düşünmediğini açıkladı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Başımızda bir UEFA vardı. Disiplin komitesine ilk gittiğimiz zaman bize müsaade edin dedik. Orada moraliteye önem veriyorlar. Genel ahlak, sözünü yerine getiren ve projesi sağlam olan… Avrupa bankaları ve bakış açısı bu."

"Peki size dört ay müsaade dediler, biz gittik 4 ay sonra 67 sayfa rapor verdik. Tarihinde ilk defa, bir kulübe ikinci defa uzlaşma anlaşması yaptılar. Milan, PSG onlar özellikle CAS’ta beklediler, bizim yolumuzu izlediler."

"Şimdi biz avukat kullanmadık, sizi izleyeceğiz dediler. İzlediler. Avukatlar sizin ihtiyacınız yok dediler. Biz fatura kesmedik kulübe, UEFA’da yer yerinden oynadı. 6 milyon euro da ceza yedik. Onu da ödedik."

"10 yıldır ilk defa kâra geçtik"

"Biz hem 6 milyon euro cezamızı ödedik, 10 yıldır ilk defa kâra geçtik. Kayyım tehlikesinden de kurtulduk."

"Niye anlatıyorum, ben bugün varım yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emiyorlar. Buna ben de dahilim. Hastalıklara direndiğim gibi. Nereye kadar bilmiyorum. Çünkü beynimde 10 lezyon daha çıktı. Kimse bana acımasın. Ben yapayalnızım bundan da şikayet etmiyorum. Ben mücadeleme devam edeceğim."

"Yarın eğer siz bu hataları yaparsanız buraya başkan bulamazsınız. Eleştirecek kimseyi bulamazsınız. Her zaman şampiyon olmak durumunda olmayabilirsiniz. Eğrisi doğrusuna denk gelmeyebilir."

Soru: Transferde başarısız olduğunuz iddia ediliyor. Fatih Terim de bir isim listesi açıkladı. Siz transferde başarısız olduğunuzu düşünüyor musunuz?

"Bir taraftar olarak bakarsak, kötü bir yönetimiz. Vasatız. Bakın arkadaşlar, şimdi bunu veriyoruz. Biz teknik heyete bu kadar futbolcu verdik, onlar beceremedi demek değil."

"Bizim üç yılda aldığımız oyuncu sayısı 47. Geldik üç günde Nagatomo’yu aldık sonra Ndiaye’yi sattık."

Ne ödemişiz bonservis, 40 milyon euro. Size başka kulüplerde ölseniz bunu vermezler. Mahremiyet derler. TFF’yi de sıkıştırdım gerçek limitler ne diye sordum. Kimse cevap vermedi. Toplam ödenen 44 milyon euro. Ne kadar oyuncu göndermişiz toplam? 68 oyuncu göndermişiz. Ne kadar gelir elde etmişiz 62.8 milyon Euro. Ne kadar artıdayız 18 milyon euro artıdayız. Beceriksiz ve vasat halimiz bu. Acaba becerikli olsaydık ne olacaktı?

Soru: Derbi ile ilgili yorumunuz ne olur, takımın genel durumuyla ilgili ne söylersiniz?

"İstanbul derbisi önemli bir derbi. Bu maçta gerek teknik direktörümüz gerek oyuncularımız ölümüne oynayacaktır. Futbolun güzelliği bu, top çizgiyi geçmedi. Doğrudan hakemlerin üzerine de atmak istemiyorum. Bir sürü faktör bir araya geldi ve yenilgiler aldık. Alanyaspor maçı, Kasımpaşa maçı, Kayserispor maçı. Tek bir şut tek bir gol yedik.

Galatasaray bence ligin en kaliteli kadrosuna sahip. Çok değerli ve onurlu futbolcularımız var. özellikle gençlerin verdiği mücadele beni çok mutlu ediyor. Keşke ben kaçırsaydım o penaltıyı da Kerem kaçırmasaydı. Bunu bana biraz önce hoca söyledi. Ona çok güveniyoruz, tüm oyunculara sonsuz güvenimiz var. İnşallah Muslera da katılacak aramıza. Tabii kalecilerimiz kötü değil. Fatih’e buradan da teşekkür ediyorum. Pazar günü kıran kırana oynayacağız. Hak eden kazansın istiyorum."

Soru: Ultraslan'a açıklama yaptırdığınız söyleniyor. Bu doğru mu?

"Ben buraya dokuz yıl kazık mı çaktım? Ömrümün ne olduğu belli değil. Hashtag mi ne açıyorlar. 200-300 dolar ver sen de yaparsın. 'Ya transfer ya istifa'. Böyle bir şey olur mu?"

"Ben 41 transfer etmişim hala doymamışsın. Benim futbolcularım şu anda Türkiye’nin en değerli futbolcuları. Bir saattir Fatih hocayla konuşuyoruz. Neymiş ben Ultraslan’la konuşmuşum. Ultraslan 'ya transfer ya istifa' diyor. Benim aleyhime."

"Bize kahve fincanı diyen adamla görüşemezsiniz demiyor mu? E ben görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan, ne görüştüysem açıklamış. Ultraslan’ın açıklamasının üzerine görüştüm. Ben onlara bunu yaptırsam neden görüşeyim? Göksel neyse açıklamış. Kimi görüştüğüm belli. Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci ve Visca için 38 milyon euro istedi. Hayaller Van Persie gerçekler tam tersi. Bunlara girmeyeyim çünkü pazarlık safhasındayız. Beni konuşturmayın."

Soru: Fatih Terim’le yaptığınız toplantıda neler konuştunuz?

"Hocam neden yalnız hissediyorsun, ben de üzülüyorum dedim. Ben de sinirlendim diyor. Çünkü yalnız hissetmesi bizle ilgili değil, belki bizle ilgili. Hocam da Allah bu yaşta bu gücünü eksiltmesin. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru, karı yiyor. Ben kendimden biliyorum. Bu parayla olacak iş değil onu da söyleyeyim. Biz hocamıza hak verdik. Bazen vermiyoruz, hayır diyoruz. Bizim bir derdimiz yok, hoca konuşulabilir ve anlaşılabilir bir insan. Biz siz olmasınız bir saat daha otururduk."

Soru: Sizin onu istifaya davet edeceğiniz iddia ediliyordu. Bugünkü toplantıdan birlik beraberlik mesajı çıktı diyebilir miyiz?

"Ben medya önünde kavga tartışmam. Hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de aynı coğrafyanın insanıyız. Ben lafımı esirgemem, ben hocamdan çekinmem o da benden çekinmez. Ben bunu medya üzerinden yapmam. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka. Eğer çekirdek aldılarsa seyretmeye kavga için, Netflix izlerken kullansınlar."

“Galatasaray ne oligark takımıdır, ne şirket takımıdır. Taraftar takımıdır. Bir dernektir. Taraftar şundan emin olsun. Hiç transfer yapamayabiliriz. O zaman istifa en kolay yol. Benim için istifa etmek kadar beni kurtaracak bir şey olmaz. Ama aradan bir müddet geçtikten sonra buraya kayyum atanırsa buna dayanamam. Kayyum isteyenler de oldu gerçi. Ben niye girmeyeyim seçime ya? Ben enayi miyim. Ama 2525 kişi bana oy vermiş. Namustur o. Ben buna ihanet edemem. Ama onların ricasıyla girerim, yine aynı kişi gelir mi gelmez mi bilemem. Ben seçime girer miyim onu hiç bilmiyorum.”

"Galatasaray mevcut kadrosuyla da şampiyon olur. Biz nakit kaynak yaratmadan uzun vadeli borçlanmayız."

Soru: Transfer bütçesi yaklaşık 1 milyon euro’ya tekabül ediyor. Burada transfer limitini aşmak istemiyorsanız nasıl bir yol izleyeceksiniz?

"Limitleri aşanlar oldu. iki defa aşan oldu. Ne oldu? Ben yüzde 26 aştığım anda üç puan silme, transfer yasağı geliyor. Aşanlar oldu, olmadı mı? Soruyorum sürekli TFF’ye. Yanımda aşanlar da oluyor. Ses yok, görüntü var."

Soru: Bir daha aday olacak mısınız?

"Düşünmüyorum. Ben Galatasaray’ın hasta bir taraftarıyım. Benim en büyük hayalim maç seyretmek. Evde seyredemiyorum hanım bana kızıyor. Deşarj oluyorum ben haftada bir. Allah'a şükürler olsun locamız var. Stat boş olur, benim locada yer bulamazsınız. Gır gır şamata. Ben bu zevkten mahrum kaldım. Hakeme bir şey diyemiyorum. Gol atılıyor, Sfenks gibi oturuyorum. Gol yiyoruz gık yok, gol atıyoruz gık yok. Ayıp olur yanımda başkan oturuyor. Ben Real Madrid, PSG’ye çok saygı duyarım. 5-6 gol attılar bir ayağını oynatır insan. Yok yapmadılar."

Soru: Oğulcan konusu ne olacak sayın Başkan?

"Son maddeyi de okuduk ilk maddeyi de okuduk. Arkadaşımızın yanıldığı noktalar var. Değerli arkadaşlar, sizin bir sözleşmeniz var orada opsiyon bir yıl uzatılır. Sizin patronunuz gidiyor tek taraflı opsiyonu SGK’ya veriyor. Siz daha iyi bir iş bulmuşsunuz ya da kafanızda o var. Zaten kararda bize ceza vermiyor aslında. Galatasaray ayartmadı diyor. Patron gidip tek taraflı uzatıyor. Siz de gidip diyorsunuz ki tek taraflı uzatamazsın. O zaman ben de tek taraflı fesh ediyorum. FİFA’da açıkça diyor ki futbolcunun olurunu almadan imzalayamazsın. UÇK’dan diğer kulüpler de rahatsız. Ne oluyoruz ya? Tarihte yok böyle bir ceza. Para cezası, Kayserispor’a ödenen para. Altı maç ne biliyor musunuz? Altı maç da oynamadığı maçmış."

Soru: Falcao konusu merak ediliyor, performansı ve maaş yükü var. Falcao’ya herhangi bir teklif var mı?

"Falcao için 60 bin kişi geldi. Taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. İstanbul sallandı. Falcao’ya dedim ki sen gece göremedin. Gündüz olsa İstanbul’un kitlendiğini görürdün. İstanbul tarihinin 1 Mayıs mitingleri hariç en büyük toplantısıymış. Bize geldiğinde sakat değildi. Bu çocuk kendini kanıtlamak için ilk maçlar aşırı yüklendi. Sırf taraftarın alkışını almak için. Monaco 8 milyon euro önerdi kabul etmedi. 'Ben gol anonsumdan sonra sessiz kalınmasından bıktım' demiş. Dünya desibel rekoru bizde, adam bunu görmek için geldi. Şimdi izin verdik İspanya’da tedavi olup gelecek. Karakterli bir futbolcu. Falcao bize derse ki ben şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum, bizim menfaatlerimize olursa kabul ederim."

Soru: Mevcut kadrodaki oyunculara teklif var mı?

"Bizim çok değerli oyuncularımız var, bir tek İngiltere’de hareketlilik var, biraz İtalya’da var. ispanyada bile öyle büyük transferler yok biliyorsunuz. Bize gıdıklamalar var ama resmi bir teklif yok."

Soru: Fatih Terim, Mayıs’ta sözüm de bitiyor anlaşmam da bitiyor dedi. Bu doğru mu?

"Biz 2+3 yaptık. Opsiyon devam ediyor. Taraflar iptal edene kadar yürür. Bunu hocayla beraber yaptık, hocam öyle olmasını istedi. Farklı bir yönetim gelirse ona göre karar verilir diye yaptık. Hocamın onu demesi o anki gerginlik. Kavgada yumruk saymam. Hocamla devam ederim. Ben 33 sene kalayım, onunla 33 sene devam ederim. Korkmayın kalmayacağım.

"Hocamın Galatasaray’a verdiklerini inkar eden çarpılır."

"Taraftarımıza söylüyorum, çok büyük uğraş içindeyiz. Lütfen faizlerin düşük olması için hashtag açın. Siyasi alanda da bize destek verin. Ben özellikle taraftarlarımıza bunu söylüyorum."