Galatasaray'da kaptan Arda Turan ve futbolcular Ultraslan'ı takipten çıktı

Geçen haftaki Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı transfer çıkışıyla çok konuşulan Fatih Terim, dün kupada oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından da “Derin bir yalnızlık hissettim” ifadeleriyle dikkatleri çekti. Galatasaray’ın taraftar grubu Ultraslan’ın bir gün önceki İrfan Can Kahveci transferine ilişkin açıklamalarına gönderme yapan Terim’in sözlerinden sonra bir boykot başladı. Binlerce taraftar Ultraslan sosyal medya hesaplarını takipten çıkarken, bu boykota futbolcular da katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda penaltılarla kazandıkları Yeni Malatyaspor maçının ardından konuşan Terim, "Fatih Terim maç sonu "Yönetimle bir görüşmem olmadı. Malumu ilan ettim. Herkes konuşurken, ben de açıkladım. Transferi herkes yazarken bir şey yok, ben söyleyince mi sorun? Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten Mayıs'ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor. Sözümde durmaya devam edeceğim. Canımız sağ olsun, canınız sağ olsun demek sanırım en doğrusu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamalarının ardından taraftarlar Ultraslan hesaplarını boykot ederek takipten çıkmaya başladı.

Futbolcular da takipten çıktı

Fatih Terim'in Ultraslan'ı hedef alan açıklamasının ardından futbolcular da taraftar grubunun sosyal medya hesaplarını takibi bıraktı. Başta Kaptan Arda Turan olmak üzere; Belhanda, Diagne, Emre Kılınç, Taylan, Muslera, Oğulcan ve Falcao da Ultraslan'ı takibi bıraktı.

Galatasaray resmi hesabında Fatih Terim'e yer verilmedi

12 Ocak Salı günü oynanan Yeni Malatyaspor maçının öncesinde, devre arasında ve maç sonunda Galatasaray resmi hesabı tarafından yapılan hiçbir fotoğraf paylaşımında Fatih Terim'e yer verilmemesi ise dikkat çeken başka bir detay oldu.