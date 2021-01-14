Fatih Terim'le yönetim arasında yaşananların perde arkası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı, "Bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere ve gruplara değil Galatasaray'a bir sözüm var. Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor" açıklamalarının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Daha önce de yönetimle Fatih Terim arasında gerilim yaşansa da kriz büyümeden çözülmüştü. Fatih Terim'in hem Gençlerbirliği hem de Yeni Malatyaspor maçlarının ardından yaptığı açıklamalara kayıtsız kalamayan Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, bugün saat 14:00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'la yönetim arasındaki krizin birden fazla sebebi var.

Yönetim hedefe konmaktan rahatsız

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında “Derin bir yalnızlık hissediyorum. Galatasaray’a sözüm var. Sözüm de kontratım da mayıs ayında bitiyor.” diyordu, "Sözümü tutmak için çabalıyorum" diyordu ve yönetimle yaşadığı güven bunalımını açık açık deklare ediyordu.

G.Birliği maçından önce başladı

Belki de Galatasaray tarihinde ilk kez bir teknik direktör transferini istediği oyuncuları açıkladı. Terim dört isim verdi açık açık:

Başakşehir’den İrfan Can, Visca, Monaco’dan Onyekuru ve Mısır’ın Zamalek kulübünden Mostafa Mohammed.

Bu açıklama sonrası yönetim hem şaşırmış hem de bu açıklamayı yadırgamıştı. Yönetim kanadı, “Galatasaray’ın ara transferde bütçesi 1 milyon euro hoca bunu bilmiyor mu” diyerek tepki gösteriyordu.

Terim'in amacı neydi?

Arda’yı geçen yıl istemiş, yönetim karşı çıkmıştı. Ozan Kabak’ın takımda kalmasını ve devre arasında satılmamasını istemiş ancak onda da başarılı olamamıştı. Hatta o dönem istifayı bile düşünmüştü. En sonunda “Başka takımlara scout’luk yapmaktan bıktım” diyerek tepkisini dile getirmiş ama yönetimi bir anlamda hedefe oturtmuştu.

Bizi başarısız gösterdi

Galatasaray yönetimi bu açıklamalara, “Fatih Terim bu isimleri kamuoyuna açıklayarak bizi zor durumda bıraktı ve başarısız gösterdi. Bu güne kadar 3 sezonda tam 34 oyuncu transfer ettik. Bugün gönderilmesi istenen isimleri de hocanın isteği, onayı ile aldık" diye tepki gösteriyor.

Bildiride yönetim etkisi var

Fatih Terim, Taraftar grubu Ultraslan'ın yayımladığı transfer bildirisinde yönetimin izleri olduğu endişesi taşıyor. Daha 4 gün önce transferini istediğini ifade ettiği 2 oyuncunun durumunu olumsuz etkileyecek bu çıkışı iyi niyetli bulmadı.

"Yalnız bırakıldım"

Fatih Terim sahadan ihraç edilmiş ve daha sonra 4 maç men cezası almıştı. O gece ve sonrasında yaşananlar Terim’i yalnız bırakıldığına ikna etti. Tek bir ses bile çıkarmamışlardı. Ama aynı yönetim Başakşehir-F.Bahçe karşılaşmasında hakem Bahattin şimşek’in tartışılan kararlarının ardından resmi siteden “Futbolda karanlık gece” paylaşımında bulunuyordu. Kulüp ezeli rakibinin bir maçı ile alakalı hakem yönetimine hemen tepki vermişti. Ancak aynı hassasiyet G.Saray Teknik Direktörü’nün sahadan ihraç edilip 4 maç men cezası almasına neden olan maç sonrası gösterilmemişti.

Peki Terim görevini bırakacak mı? Fatih Terim, Galatasaray yönetiminden samimi anlamda destek gördüğü kanaatinde değil. En büyük endişesi ise transfer konusunda gerekli takviyelerin yapılamaması halinde kritik bir şampiyonluğun kaçması. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen mayıs sonuna kadar görevde kalmaya devam edecek. Yeni yönetim karar verecek Fatih Terim, mayıs ayına kadar görevine devam edecek. Tecrübeli teknik adam her ne olursa olsun sezon sonuna kadar Florya’da takımının başında olacak. Fakat yeni sözleşmeyi, mayıs ayı sonrasına bir anlamda göreve gelecek olan yeni yönetim, atılacak adımlar, sunulacak projeler tayin edecek. Aksi takdirde Fatih hoca teşekkür edip Galatasaray’a sezon sonunda görev süresi dolduğunda veda edecek.

TIKLAYIN - Fatih Terim'in "derin yalnızlık" açıklamasından sonra Mustafa Cengiz'den basın toplantısı kararı

TIKLAYIN - Fatih Terim: Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor