Fatih Terim'in "derin yalnızlık" açıklamasından sonra Mustafa Cengiz'den basın toplantısı kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrasında yaptığı, "Bugün, çok derin bir yalnızlık hissettim. Kişilere ve gruplara değil Galatasaray'a bir sözüm var. Mayıs ayında sözüm de kontratım da bitiyor" açıklamalarının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Galatasaray resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Mustafa Cengiz yarın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 14 Ocak 2021 Perşembe günü saat 14.00'te AA, DHA ve İHA muhabirlerinin sorularını GSTV'de yanıtlayacak.