G20'den Suriye konusunda anlaşma çıktı; işte yol haritası

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştiren G-20 zirve toplantısına Suriye krizi ve Paris’te yaşanan terör saldırıları damgasını vurdu. Viyana’daki Suriye zirvesinde Suriye’ye dair anlaşma sağlanmasının hemen ardından gerçekleşen zirvede, dünyanın izleyeceği politikanın ipuçları ortaya çıktı. Buna göre, Suriye'ye Türkiye ya da ABD liderliğindeki koalisyon ülkeleri kara gücü göndermeyecek; Beşar Esad dönemi geçiş sürecinin ardından tamamen bitecek ve Esad bir kez daha aday olmayacak.

Zirvede, Türkiye'nin ısrarla talep ettiği Suriye'de uçuşa yasak bölge konusunda ise anlaşma sağlanamadı. ABD Başkanı Barack Obama, zirve sonunda düzenlediği basın toplantısında, hem uçuşa yasak bölgeye, hem de güvenli bölgeye kapıyı net şekilde kapattı.

İşte Hürriyet’ten Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, dünyanın bundan sonra izleyeceği Suriye politikası konusunda G-20 zirvesinden çıkan yol haritası;

Suriye'ye "koalisyon askeri botu değmeyecek...

- Suriye konusunda Türkiye kamuoyunda uzun süredir tartışılan, "Suriye'ye kara birlikleri gönderilmesi" ihtimali, Antalya G-20 zirvesinde ortadan kalktı. Açıklamayı ise bizzat evsahibi Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Feridun Sinirloğu yaptı. Sinirlioğlu, Türkiye’nin kara kuvvetleriyle Suriye’ye girmesinin "öngörülmediğini" vurgulayarak, "Buna şu aşamada gerek yok. IŞİD'e karşı güvenlik tedbirleri var operasyon olabilir, şu aşamada bilgi veremem. Fransa sonrası tüm müttefik ülkelerle istihbarat paylaşımı yapıyoruz. G20'de Suriye'ye kara harekatı gündeme gelmedi, mücadeleyi siyasi, askeri ve ideolojik düzlemlerde yürütmek gerekir" dedi.

Esad devam etmeyecek

- Önce Viyana'da yapılan Suriye'ye komşu ülkelerin, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa gibi kritik ülkelerin Dışişleri Bakanlarının toplantısında, ardından da Viyana(da yapılan G-20 zirvesinden Suriye konusunda en çok merak edilen karar, Beşar Esad'ın geleceği idi. Bu konuda alınan kararı da yine Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu açıkladı. Esad'ın bir daha aday olmayacağını resmen açıklayan Sinirlioğlu, "Esad 6 aylık geçiş döneminde üzerinde mutabık kalınan bir tarihte ayrılacak ve bir daha aday olmayacak" dedi.

Suriye'de uçuşa yasak bölge yok

- G-20 toplantısından Suriye konusunda çıkan bir başka önemli sonuç ise, Türkiye'nin uzun süredir istediği "uçuşa yasak bölge kurulması" konusunda oldu. Dünya liderleri, Suriye'de uçuşa yasak bölge ya da güvenli bölgeye yeşil ışık yakmadı. Bu konudaki açıklamayı bizzat ABD Başkanı Barack Obama yaptı. Obama G-20 zirvesinden sonra düzenlediği basın toplantısında, uçuşa kapalı bölge olasılığına kapıyı çok net ifadelerde kapattı. Obama, IŞİD ile mücadelede "güvenli veya uçuşa yasak bölge"nin "amaca zarar verici" olduğunu belirterek, böylesi bir alan oluşturmanın saha operasyonu gerektireceğini söyledi.

Batı ülkeleri, mültecilere kapıları açacak; ancak...

- Antalya'daki G-20 zirvesinde Suriyeli sığınmacıların durumu da ele alındı. Batılı ülkeler, Suriyelilere kapıyı açık tutma kararı aldı. Ancak, Türkiye'nin aksine, Suriyelilere karşı "açık kapı politikası" uygulanmayacak, Batı kapıyı sadece "aralayacak...". Bu politikanın işaretini de yine ABD Başkanı Obama verdi. Obama, "Türkiye, Lübnan, Ürdün devletleri şu anda inanılmaz büyük bir yük kaldırıyor. Bu ülkeleri mülteciler karşısında tek başına bırakamayız" dedi, ama ardından "şartı" da söyledi$"mültecileri, ancak tüm güvenlik kontrollerini yaptıktan sonra kabul ederiz.Mültecilere kapılarımızı açmak zorundayız. Ama güvenliği de sağlamak zorundayız...”

IŞİD'e karşı ekonomik tedbirler arttırılacak

- G-20 zirvesinden, IŞİD'e karşı ekonomik önlemlerin arttırılması konusunda da görüş birliği oluştu. ABD Başkanı Barack Obama, IŞİD'e karşı alınacak önlemleri sıralarken, askeri önlemlerin yanısıra, ekonomik olarak da örgütün finans desteğinin kesilmesinden bahsetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, IŞİD'e ekonomik önlemler konusunu bir adım daha ileri götürüp, IŞİD'e finans desteği veren ülkelerden bahsetti. Hatta bu ülkeler arasında "G-20'ye üye devletlerin bulunduğunu" da söyledi. Putin, G20 zirvesinin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, "IŞİD 40 ülkeden finansal destek alıyor. Bunlar arasında G20 üyeleri de var" diye konuştu.