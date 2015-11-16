Putin: IŞİD'i destekleyenler arasında G20 ülkeleri de var

Antalya’da G20 Zirvesi’nin kapanışında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "IŞİD, 40 ülkeden finansal destek alıyor. Bu ülkeler arasında G20 üyeleri de var" dedi.

Sputnik'in haberine göre terörle mücadele için uluslararası bir koalisyon kurulmasının halen mümkün olduğuna inandığını ifade eden Putin, “Bence bu halen mümkün olduğu gibi zorunlu da. Eylül ayında yapılan BM Genel Kurulu Toplantısı’nda teröre karşı tek bir koalisyon kurulması çağrısı yapmıştım. Toplantının ardından yaşanan trajik olaylar, bizim haklılığımızı kanıtladı” dedi.

'İş birliği kapımızı kapatmadık'

Daha önce birçok kez IŞİD’e karşı işbirliği çağrısında bulunduklarını hatırlatan Rus lider, ABD’nin ise buna olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Öte yandan Rusya’nın işbirliğine kapılarını kapatmadığını kaydeden Putin şunları söyledi: “Hayat çok hızlı gelişiyor, bize dersler veriyor. Bence, terörle sadece birlikte mücadele edebileceğimizi artık herkes fark ediyor. Biz işbirliği kapımızı hiçbir zaman kapatmadık.”

Muhaliflere havadan destek vermeye hazırız

Rusya’nın Suriyeli muhaliflere IŞİD’e karşı destek vermeye hazır olduğunu açıklayan Putin, bunun siyasi çözüm sürecinin temelini oluşturabileceğini kaydetti: “Suriye’deki silahlı muhaliflerin bir kısmı, Rusya’nın desteğiyle IŞİD’e karşı yoğun askeri eylemler başlatılmasını mümkün görüyor. Biz havadan destek vermeye hazırız. Eğer bu gerçekleşirse, siyasi çözüm süreci için iyi bir temel teşkil edebilir.”

Putin, bu süreçte ABD, AB ülkeleri, Suudi Arabistan, Türkiye ve İran’ın desteğinin de gerektiğini söyledi.

'Dönüm noktası demek gerçek dışı'

Putin'in basın sözcüsü Dimitri Peskov; Rusya Devlet Başkanı ve ABD’li mevkidaşı Barack Obama arasındaki 20 dakikalık görüşmenin ikili ilişkilerde “dönüm noktası olmasını beklemenin gerçek dışı olduğunu” söyledi.

Peskov, “İki ülke arasındaki fikir ayrılıkları olduğu gibi devam ediyor. Aynı zamanda, iki taraflı diyalog kurulması gerektiğinin farkına varıldı" dedi.