G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu: Anadolu Ajansı Kahire bürosunda gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır!

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu, Anadolu Ajansı'nın Kahire'de bulunan ofisine Mısır polisi tarafından düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan 4 kişinin serbest bırakılmasını istedi. G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu adına yapılan açıklamada "Mısır'da çalışan gazeteciler, ülkeler arasındaki siyasi hesaplaşmaların mağduru olma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalıdır" denildi.

Açıklama şöyle:

"Anadolu Ajansı’nın Kahire Bürosu’na 14 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlemiş, büroda bulunan 5 kişiyi gerekçe göstermeden gözaltına almıştır.

Polis, Anadolu Ajansı çalışanı Mısırlı bir gazeteciyi daha sonra serbest bırakmıştır.

Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mısırlı yetkililer, çalışanların gözaltına alınma gerekçeleri ve nerede olduklarına ilişkin avukatlara bilgi vermemiştir.

Yurtdışındaki gazetecilik büroları mesleki amaçların dışında kullanılamaz, ev sahibi ülkeler de aralarında sorun bile olsa bir ülkenin kendi topraklarında çalışan gazetecilerine ülkelerinin memurlarıymış gibi davranamazlar.

Mısır'da çalışan gazeteciler, ülkeler arasındaki siyasi hesaplaşmaların mağduru olma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalıdır.

Mısır yönetimi, halklarını aydınlatmaya çalışan gazeteci ve yayıncıların özgür çalışmalarına olanak sağlamalıdır.

Anadolu Ajansı Kahire bürosunda gözaltına alınanlar serbest bırakılmalıdır.

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER-SEN)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV)

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