AA: Kahire ofisine baskınla gözaltına alınan ajans çalışanları Mısır savcılığınca sorgulanıyor

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı ajans çalışanlarının Mısır savcılığı tarafından sorgulandığına dair ellerine haber ulaştığını bildirdi.

Mutanoğlu, "Şimdi arkadaşlarımızın Mısır savcılığı tarafından sorgulandığına dair bir haber elimize ulaştı." dedi.

AA konu ile ilgili haberinde, Mısır polisinin, "1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanını gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdüğünü" duyurmuştu.

Haberde, Kahire Büyükelçiliği avukatlarının devreye girdiği ancak "Mısır makamlarından yanıt alınamadığı" ifade edilmiş, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı, "Mısır makamları, AA çalışanlarını derhal serbest bırakmalıdır" açıklaması yapmıştı.

Mutanoğlu, Mısır resmi haber ajansının da Mısır İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiyle yaptığı haberde, ajans çalışanlarının ve AA'nın genel olarak yalan haber yaptığı, Mısır'ın çıkarları aleyhine çalıştığı, Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddialarıyla gözaltına alındıklarının ifade edildiğini kaydederek şunları söyledi:

"Bize göre ipe sapa gelmez iddialarla arkadaşlarımızı alıkoyduklarını anlıyoruz. Bu yeni bir gelişme. Şu ana kadar doğrusu bizim yaptığımız bütün başvurular, hatta Dışişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda da Mısır makamları bize herhangi bir açıklama yapmamışlardı. Bu yeni gelen açıklamaya göre AA'nın Mısır'ın ulusal çıkarlarına karşı olduğu, Mısır'ın görüntüsünü dışarıda kötü gösterdiği gibi bir iddiayla bir soruşturma yürütüldüğüne dair bir açıklama yaptılar."

Reuters haber ajansında yer alan bir haberde, Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli güvenlik yetkilileri, Türk elektronik medya komitelerinden birinin, bir daireyi aleyhte faaliyetler için kullandığını tespit etti" dendiği ve bu faaliyetlerin arkasında Türkiye ile yasaklanmış Müslüman Kardeşler'in bulunduğunun belirtildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama

Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskını Türkiye'den ve uluslararası camiadan tepki gördü.

Türk Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada, biri Türk vatandaşı iki büro çalışanının gerekçe gösterilmeden gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Mısır makamlarından, Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'nun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Siyasilerden geçmiş olsun mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasi, AA Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin görüşmeler sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz isteyerek, Mısır polisinin tutumunu "Türkiye'ye yapılan bir sataşma" olarak niteledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konunun yakın takipçisi olduklarını belirtti.

MHP Genel Başkanı devlet Bahçeli de Ajans çalışanlarının gözaltına almasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temelinin olmadığını açıkladı.

Basın örgütlerinden tepki

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Hukuk Birimi Müdürü Ravi R. Prasad, "AA ve kurum mensubu gazetecilere yönelik Mısır emniyet güçleri tarafından yapılan küstah saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Sherif Mansour ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Mısır'da faaliyet gösteren gazeteciler, ülkeler arasında siyasi hesaplaşmalarda kullanılma korkusuyla çalışmak zorunda kalmamalı. Yetkililer, göz altına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmalı, medyayı taciz etme ve susturmaya yönelik asılsız suçlamalara son vermeli."

BM: Konuyu soruşturacağız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına ilişkin olarak "Gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" dedi.

Günlük basın brifinginde, AA muhabirinin sorusuna, "(Gözaltı) haberlerini henüz görmedim ama gazetecilerin tutuklanması ve gözaltına alınmasına ilişkin haberlerden her zaman endişe duyuyoruz. Konuyu soruşturacağız" yanıtını verdi.

Ne olmuştu?

AA, dün akşam TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını kapatıp internet bağlantısını keserek sabaha kadar ofiste arama yaptıklarını, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarının engellendiğini yazdı.

AA muhabirinin aktardığına göre, arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen ajans avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetti.

Ofisteki AA çalışanı Mısırlı bir kadın gazetecinin, gece yarısı serbest bırakıldığ, ancak 1'i Türk vatandaşı 4 kişinin sabah saatlerinde polis tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı'nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.

AA, ajansın ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği avukatlarının, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep ettiklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydetti.