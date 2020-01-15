Mısır polisinden Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın

Anadolu Ajansı son dakika yayımladığı habere göre, ajansın Kahire'deki ofislerine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

Mısır'ın Ankara'daki maslahatgüzarı AA Kahire Ofisi çalışanlarının gözaltına alınmasıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada baskını kınayarak, "Mısır makamlarından AA'nın gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bu pervasız tutumda basın özgürlüğünde hassas görünen Batılı ülkelerin Mısır'daki ihlallere göz yummasının payı bulunmaktadır" ifadelerinin kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baskını kınayarak şunları söyledi: "Mısır makamlarının, Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyoruz. Mısır'ın darbeci yönetiminin, Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

ABD Dışişleri'nden Mısır'a çağrı