Futbolun son 8 yılına 'FETÖ' soruşturması

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında futbolda da 2008 sonrası dönemin savcılık incelemesine alındığı belirtildi. Buna göre, yönetici, futbolcu, teknik adam ve hakemlerin 'FETÖ' bağlantısı araştırılıyor. 2012'de Kadıköy'de büyük olayların çıktığı Fenerbahçe - Galatasaray maçının da soruşturma kapsamında olduğu öğrenildi. Bursaspor'un şampiyon olduğu sezonun ise özel incelendiği belirtildi. Bu kapsamda hangi sporcuların ve yöneticilerin ByLock kullanıcısı olduğu araştırılıyor.

Aziz Yıldırım, Erdoğan’a seslendi:

Spor terörü var, el atın!

Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberi şöyle:

Futbol dünyamızda en çok konuşulan konu bitmek bilmeyen hakem hataları olsa da aslında çok daha derin mevzular var. Bazılarının ipuçlarını zaman zaman gelen açıklamaların satır aralarında görebiliyoruz. Bunlar arasında şahsen benim en çok dikkatimi çeken Rıdvan Dilmen’in lig maçlarına ara verilebileceği yönündeki ifadeleriydi. Bir bildiği var da mı söyledi, yoksa tahmin mi yürüttü, bilemem de böylesine iddialı bir ifadeyi, hele hele Rıdvan Hoca kullanıyorsa önem arz eder.

Sonrasında Yıldırım Demirören’in NTV Spor’daki canlı yayında gazetecilerin sorularına verdiği cevaplar.. Başkan, 15 Temmuz sonrası federasyon bünyesindeki herkesin soruşturulduğunu, istihbarattan gelen bilgiler doğrultusunda sakıncalı olanlarla yolların ayrıldığını söyledi.

Bu bilgiye dayanarak da halen göreve devam edenlerin sakıncalı olmadıkları sonucunu çıkarıyoruz. Demek ki faal hakemler, profesyoneller, memurlar, gözlemciler, temsilciler, federasyon çalışanı kim varsa herkes temiz. Acaba gerçekten öyle mi? Demirören, soruşturmalar sürdürüldüğü için detaya girmek istememiş olabilir, haklıdır. Ama ben söyleyeyim. Savcılığın başlattığı çok geniş kapsamlı bir soruşturma var.

Yönetici, futbolcu, teknik direktör hakem, gözlemci ve temsilcilerin FETÖ bağlantısı araştırılıyor. 2008’den bugüne inceleme altında. Kimin çocukları cemaat okullarında okumuş, Bank Asya ile kimler çalışmış, ByLock kullanıcısı var mı? Soruşturma sadece futbolla da sınırlı kalmayacak, Spor Genel Müdürlüğü’ne, oradan da diğer federasyonlara gidecektir. Geçmiş yıllarda verilen ihaleler mercek altına alınacaktır. Eminim ki ortaya enteresan bir paket çıkacak!

2 bin futbolcuyu içeren himmet davası

Tüm bunların yanı sıra futbolcularla ilgili himmet davası var. Bu da çok geniş kapsamlı. 2 bin futbolcunun adı geçiyor. Ciddi bir rakam. Hemen belirteyim; ağırlıklı olarak alt liglerdeki futbolcuları içeriyor. (Soruşturma aşamasında)

Bir başka dosya illegal bahis ile ilgili. Yine bazı futbolcuların ve eşlerinin yasa dışı bahis bağlantıları araştırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda hakem Deniz Ateş Bitnel’in de ifadesini aldı. (Soruşturma aşamasında)

İddianame hazır

Bitmiyor ki.. Aralarında İsmail Demiriz, Arif Erdem, Hakan Şükür, Uğur Tütüneker’in de bulunduğu eski futbolcularla ile ilgili FETÖ’nün futbol yapılanmasına yönelik iddianame var. Yine çok ciddi iddialar içeriyor. FETÖ ile bugüne kadar hiç anılmayan futbolcuların ismi bu iddianamede geçiyor.. O meşhur sohbetlere katıldıkları tespit edilen futbolcular var. (İddianamesi hazır)

Süper Final FETÖ soruşturmasında

Yine FETÖ ile ilgili olarak Fenerbahçe Kulübü’nün ve Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun başvuruları bulunuyor ve bu dosyalar birleştirildi. Örneğin 12 Mayıs 2012’de Kadıköy’de oynanan, Galatasaray’ın şampiyonluğu ile noktalanan ve büyük olayların çıktığı Süper Final de inceleme kapsamında. Ayrıca Bursaspor’un şampiyonluğu ile tamamlanan sezon da mercek altında. (Soruşturma aşamasında)

İbrahim Hacıosmanoğlu ise kasım ayında suç duyurusunda bulunmuştu. Hacıosmanoğlu, MHK eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu, Disiplin Kurulu eski başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu ve tam 18 hakem hakkında “TFF’de FETÖ yapılanması” yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

18 hakemin isimleri şöyle:

(Trabzonspor-Galatasaray maçı hakemleri): Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Deniz Ateş Bitnel, Deniz Çoban, Serkan Ergün, (Trabzonspor-Konyaspor maçı hakemleri): Süleyman Abay, Mustafa Dönmez, Gökhan Ongaç, Eser Birinci, İlker Meral, Edem İrel; (Trabzonspor-Gaziantepspor maçı hakemleri): Çağatay Şahan, Adil Sinem, Cevdet Kömürcüoğlu, Bahattin Şimşek, Kutluhan Bilgiç, Emre Altun.

Suçun işlendiği yer Riva!

Trabzonspor eski başkanı, savcılığa verdiği 7 sayfalık dilekçesinde “2015 sezonu 5. haftasında Trabzonspor-Galatasaray maçında FETÖ’nün hain elemanları saha içinde operasyona başlamışlardır” dedi.

Örgüt üyelerinin suçunu ise “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme amacıyla kurulmuş “FETÖ” terör örgütüne üye olmak, tehdit, şantaj, toplumda infial yaratacak eylem ve hareketlerde bulunmak” şeklinde tarif etti.

Suçun işlendiği yer olarak Riva tesislerini, suçun işlendiği tarih olarak ise 9 Ekim-15 Temmuz 2015 aralığını gösterdi.

İddiaların yarısı ibile doğru çıksa yer yerinden oynar

Yazının başına ve Rıdvan Dilmen’in kafamızı karıştıran sözlerine dönersek... FETÖ ile bağlantılı binlerce kişi cezaevinde. Kimisi kaçak. İtiraflar sürüyor. Futbol dünyasında ise şimdilik 3-5 kişi görevden uzaklaştırıldı ama yarınlar acaba ne getirir? Yukarıda da yazdığım gibi dosya çok. Sürdürülen soruşturmalar, hazırlanan iddianameler, daha alınacak ifadeler var. İddiaların yarısı bile doğru çıksa yer yerinden oynar. Tutuklanan da olabilir, belki kapısına kilit vurulan kulüp de. Haliyle lige de ara verilebilir elbette.