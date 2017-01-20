Aziz Yıldırım'a suikast ihbarı

Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım'ın suikast ihbarına karşı zırhlı araç ile gezdiği iddia edildi. Yıldırım'a dikkatli olması yönündeki uyarının İçişleri Bakanlığı'nca yapıldığı da belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, Aziz Yıldırım’ın bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından uyarıldığı ve sarı lacivertlilerin başkanının da bu konuda bazı tedbirler aldığı söylentileri arttı. Yıldırım’ın bilindiği gibi resmi korumaları da bulunuyor.

Aziz Yıldırım’ın son 1 ay içerisinde zırhlı araca bindiği iddia edilse de bu durum Fenerbahçe Kulübü tarafından doğrulanmadı.