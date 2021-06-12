Funda Eryiğit'ten Son Yaz dizisi açıklaması; Canan'ın akıbeti belli oldu

Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisinin sezon finalinde vurulan Canan karakterine hayat veren Funda Ertiğit, diziden ayrıldığını açıkladı. Fox TV'de yayınlanan Son Yaz dizisi 4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 21'inci bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölümde vurulan Canan'ın akıbeti belli oldu. Son Yaz'ın Canan'ı Funda Eryiğit açıkladı.

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla diziye veda ettiğini açıkladı.

Eryiğit'in açıklaması şöyle:

“Final bölümünü izlerken ben de çok hüzünlendim, son sahnede ben de ağladım. Canan öldü fakat isterim ki, kendisi hayalini gerçekleştirememiş olarak kalmasın aklınızda. Şöyle hatırlayın onu mesela: Canan ofisini açmış, cübbesini giymiştir. Davaya giderken, Yağmur ve Altay okuldan dönünce ya da ailesinin bir şeye ihtiyacı olduğunda rahatlıkla eve girebilsinler diye anahtarı saksının altına bırakmıştır. Erken çıkması gerektiği için Selim’den çiçekleri sulamasını rica etmiştir. Selim kesin söylenir ama yine de sular ve Canan Selim’i hep sever.

O3 Medya’ya çok teşekkürler. Selim Bağcı’ya ve bütün ekibe, bütün oyuncu arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler. Yolları açık olsun. Stresi, keyfi, neşesi, zorluğu, emeği, tüm anılarıyla hayatımda önemli bir yerde olacak Son Yaz. Diziyi seven, sahiplenen tüm seyircilere sevgiler, öpücükler. Hoşçakalın.”

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