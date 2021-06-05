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Ali Atay'ın menajerinden Son Yaz'dan ayrılacağı iddiasına ilişkin açıklama

05 Haziran 2021 15:48

Fox TV'nin dizisi Son Yaz'da başrol oyuncusu Ali Atay'ın projeye veda edeceği iddiası yalanlandı.

4 Haziran Cuma günü 21. bölümü ile sezon finali yapan Son Yaz'da dizinin başrol oyuncusu Ali Atay'ın projeye veda ettiği iddia edildi. 

Söz konusu haberlerin ardından oyuncunun menajeri, ayrılık haberlerini yalanladı.

Ali Atay, yeni yayın dönemine eylül ayında 22. bölüm ile devam edeceği öngörülen diziye devam edecek. 

Öte yandan dizideki Canan karakterinin vurulması nedeniyle Funda Eryiğit'in de diziden ayrılacağı iddia edilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. 

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