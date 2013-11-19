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Çevre

Fukuşima'da yeniden radyoaktif su sızıntısı

2011'de nükleer santral felakaeti yaşanan Fukuşima'da, ağır hasarlı yakıt çubukları tasfiye edilmeye çalışıldığı dönemde bir kez daha radyoaktif su sızıntısı olduğu açıklandı

19 Kasım 2013 14:16

Japonya’daki Fukuşima nükleer santral işletmecisi, hasarlı tesiste yeni radyoaktif su sızıntısı olduğunu açıkladı. Yeni video görüntüleri, tesisin hasarlı reaktörü içinde sızıntı olduğunu ve planlandığı gibi bu hasarlı atom çubuklarının dışarı çıkartılamayacağını  gösteriyor.

Yeşil Gazete sitesinin haberine göre, Nükleer enerji istasyonunun operatörü TEPCO (Tokyo Elektrik Güç Şirketi ), saatte 30 millisievert radyasyon tespit edildiğini bu oranın şimdiye kadarki en yüksek değer olduğunu belirtiyor. Japonya’nın Uygulamalı Enerji Enstitüsü direktörü Kazuaki Matsui “Duvarın bir kısmı ve reaktörün alt bölgesinin parçaları eridiği için çubuğu çıkarmak çok zor. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştık ” dedi.

Pasifik Okyanusu’na karışan radyoaktif sular uluslararası toplumu da endişelendiriyor. 3 Ekim’de, TEPCO;  Japon teknisyenlerin hasar görmüş güç istasyonuna ait bir depolama tankında yeni bir radyoaktif su sızıntısı olduğunu söylemişti. Ağustos ayında, ayrı bir depodan 300 ton radyoaktif su sızıntısı bildirilmişti. TEPCO uzun süredir fabrikadaki atık suları kontrol etmek için mücadele ediyor.

11 Mart 2011 tarihinde, dokuz büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami, altı reaktörlü Fukuşima santralini ağır zarara uğrattı. Santralin reaktörlerin soğutma sistemleri zarar gördü ve radyoaktif madde salınımını gerçekleşti. Japon meclis komisyonu tarafından Temmuz ayında yayınlanan bir rapor Fukuşima felaketinin sadece tsunamiye bağlı olmadığını aynı zamanda  "insan yapımı bir felaket” olduğunu belirtiyor. Rapor; hükümeti, düzenleyici kurumları ve TEPCO’ yu insanların hayatlarını ve toplumu koruma konusunda sorumluluk duygusundan yoksun olmakla eleştiriyor.

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