Fukişima'da tehlikeli temzilik!

Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif temizlik başlıyor. Tepco yetkilileri, riskli çalışmaya bu hafta içinde başlayacak.

Santral şirketi Tepco kolları sıvadı, bu hafta içinde çalışmalara başlıyor. Tesis,ilk aşamada 400 ton radyoaktif madde içeren yakıttan arındırılacak.

Ancak operasyon hayli riskli. 4'üncü reaktörde başlayacak olan çalışma sırasında eğer parçalar kırılırsa, ciddi boyutlarda radyoaktif gazın havaya salınma olasılığı var.

Fukuşima Nükleer Santrali'nin işletmeci firması Tepco, 2011'de meydana gelen tsunami ve deprem faciasından sonra nükleer sızıntının önüne geçmeye çalışsa da sızıntıların bir türlü durdurulamaması firmaya olan güveni sarstı.

Tepco'nun tesisi radyoaktif maddeden arındırma konusunda başarılı olamayabileceği görüşünde olanlar var.

1 yıl sürmesi beklenen riskli çalışma, bu açıdan Tepco için bir test niteliğinde olacak.

Operasyonun bu hafta içinde başlaması bekleniyor.