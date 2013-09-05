Fukuşima'da insanı 4 saatte öldürecek radyasyon çıktı, olimpiyatlar tehlikede

Fukuşima’da radyasyon seviyesinin, hatalı ölçüm nedeniyle sanılandan yüzde 20 fazla olduğu anlaşıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, G20 zirvesini erken terk edip, Arjantin’deki törene gidecek ve Olimpiyat Komitesi’ni “Fukuşima zarar vermez” diye iknaya çalışacak.

Japonya’da, 2011’deki deprem ve tsunami faciası sonrası büyük zarar gören Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki sızıntının boyutu her geçen gün daha korkutucu bir hal alıyor.

Hürriyet'teki habere göre, Japonya nükleer otoritesi, santralın soğutma tanklarındaki radyasyon sızıntısının 1800 milisievert’ten 2200’e çıktığını duyurdu. Yüzde 20’lik artışın, önceki ölçümlerin hatasından kaynaklandığı belirtildi.

2200 milisievertlik radyasyon, sağlıklı bir insanı dört saat içinde öldürebilecek bir seviye. Japon uzmanlar, bu ölçümlerden sonra, Fukişima’daki radyasyon seviyesinin daha önce tahmin edilenin 18 katı olduğunu bildirdi.

Fukuşima Nükleer Santrali’nde 19 Ağustos’tan bu yana devam eden radyoaktif su sızıntısı nedeniyle alarm seviyesi Uluslararası Nükleer ve Radyolojik Olay Ölçeği’ne (İNES) göre “anomali”den “ciddi olay” seviyesine yükseltilmişti.

Santralı işleten Tokyo Elektrik Kurumu (TEPCO) ekipleri önceki gün depolama tanklarında yeni bir sızıntı tespit etmişti.

Abe de gidecek

Fukuşima’daki sızıntı, 2020 yılında olimpiyatları almak isteyen Japon hükümetini endişelendiriyor.

Başbakan Şinzo Abe, santraldeki radyasyon sızıntısının önlenemeyeceği yolundaki endişeleri gidermek için, dün 470 milyon dolarlık yeni bir program açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da, “Sızıntının daha kötü bir hal almaması için tüm önlemleri alıyoruz” derken, Başbakan Abe, G-20 zirvesini erken terk edip Arjantin’deki törene gidecek ve Olimpiyat Komitesi’ni “Fukuşima zarar vermez” diye iknaya çalışacak.

Japonya’nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan dev tsunami, Fukuşima santralında radyoaktif sızıntıya yol açarak Çernobil’den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olmuştu. Kaza, radyasyon sızıntısına yol açmış ve bölgede yaşayan 160 bin kişi tahliye edilmişti.

6.9 deprem sallamadı

Deprem ülkesi Japonya’da dün 6,9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Ülkenin güneyindeki İzu takımadalarından Torişima’da meydana gelen depremde can ve mal kaybına yol açmadı. Depremin ardından tsunami uyarısında bulunulmadı. Dün Kanada’nın Vancouver kenti yakınlarında 6,2 ve ABD’nin Alaska eyaletinde 6,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Ancak yerleşim yerlerine uzak noktalarda oluşan depremler can ve mal kaybına yol açmadı.