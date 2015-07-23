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Çevre

Fukuşima'da nükleer sızıntı bitkileri etkiliyor!

Japonya’da Mart 2011’de deprem ve tsunamide 6 reaktöründen 3’ü zarar görmüş ve radyasyon sızıntısı meydana gelmişti

23 Temmuz 2015 13:48

Japonya’da Mart 2011’de meydana gelen deprem ve tsunamide 6 reaktöründen 3’ü zarar gören ve radyasyon sızıntısı olan Fukuşima Daiichi Nükleer Santrali'nin çevresinde çekilen fotoğraflar endişeye neden oldu. Papatya fotoğrafları, felaketin uzun yıllar bölgeyi etkileyeceği yönündeki kaygıları kuvvetlendirdi.

Sosyal paylaşım ağı Twitter’da Japonya'dan bir kullanıcının paylaştığı papatya fotoğrafı, gözleri yeniden nükleer felaketin yaşandığı Fukuşima’ya çevirdi. Nükleer santrale 110 km mesafede bulunan Nasuşioabara City’de çekilen ve yüzlerce kez retweet edilen fotoğrafta, 3 tanesi gözle görülür şekilde deforme olmuş 4 papatya görülüyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, bahçecilik uzmanları, yüksek oranda radyasyona maruz kalan bitkilerde bu tür bozuklukların görülmesinin 'normal' olduğu görüşünde. Haziran 2013’te de internet sitelerinde şekli bozulmuş meyve ve sebzelerin fotoğrafları yayımlanmıştı. 

Öte yandan papatyaların bu korkutucu görüntüsü, Başbakan Şinzo Abe’nin başka yerlere gönderilern bölge sakinlerinin Mart 2017’ye kadar evlerine dönebilecekleri yönündeki kararının yarattığı endişeyi kuvvetlendirdi.

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