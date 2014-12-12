Mashable, '150 gazeteci tutuklanacak' iddiasını 5 milyona yakın takipçisine duyurdu

Kendisini hükümetin içinden biri olarak tanımlayan ve paylaştığı kulis bilgilerle Twitter fenomeni olarak adını duyuran Fuat Avni, dün (11 Aralık 2014) günü, "Polisin cuma günü (12 Aralık 2014) gerçekleşecek bir operasyonla 150’si gazeteci olmak üzere 400 kişinin gözaltına alacağını" öne sürdü. Türkiye gündemine oturan bu iddia, dünya medyasında da geniş yankı bulmaya başladı. İngiliz Independent'tan sonra dünyanın en önde gelen bloglarından Mashable da söz konusu iddiayı haberleştirerek 5 milyona yakın Twitter takipçisi ile paylaştı.

Zaman gazetesi yetkililerinin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalara da yer verilen haber özetle şöyle:

"Profesyonel bir gazeteci olarak, gazeteniz üzerindeki bir baskı duymak isteyeceğiniz türden bir haber değil. Ancak, bu kötü dedikoduya rağmen, haber odası sakin ve gazeteciler günlük rutininde çalışmaya devam ediyor.”

Fuat Avni tarafından hedeflerden biri olarak açıklanan Zaman gazetesi, hükümet için kritik bir öneme sahip. Zaman gazetesi dini bir hareketin lideri olan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir savaş içinde olan Fethullah Gülen ile bağlantılı bir gazete.

Hükümete yakın olduğu öne sürülen "AK Troll" Twitter hesapları tarafından olası bir hedef olarak gösterilen Today’s Zaman Genel Yayın Editörü Celil Sağır, “Eğer operasyon gerçekleşirse, bu Erdoğan’ın Batı’nın ve diğer özgür medyanın eleştirilerini umursamadığı anlamına gelir” diye konuştu.

İki tane Twitter hesabı Erdoğan’ın şikâyetleri sonucu kapatılan Sağır, “Türkiye’deki asıl tehlike bu” sözlerini dile getirdi.

Böyle bir operasyon, Erdoğan’ın hükümetinin etkili kurumlardaki Gülen destekçilerinin kökünü kazımak için yaptığı ilk kitlesel gözaltı operasyonu değil. Benzer şekilde bu yıl yine 100’den fazla polis memuru bu yıl gözaltına alınmıştı.

Fakat Avni’nin tanımladığı operasyon, son zamanlardaki gazetecilere yönelik en kapsamlı toplu gözaltı olur ve bunun uluslararası bir inceleme olacağı kesin. Ülkede özgür basın hükümetin baskıları sebebiyle çok uzun süredir çok düşük seviyelerde."

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Tayyip Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ve internet üzerinden yayınlanan ses kayıtlarından ve 'paralel yapı' operasyonundan bahsedilen haberde, “Bazı yayıncıların, gazetecilerin ve editörlerin bu ‘ileri-geri’ savaşta kilit oyuncular haline geldiği” de ifade ediliyor ve şöyle devam ediliyor:

"Fuat Avni, Gülen hareketiyle doğrudan ilişkisi olduğunu reddetse de, daha önce Vocait’in kendisiyle yaptığı bir söyleşide amacın dünyaya hükümetin kirli işlerini yaymak olduğunu ve hükümet devrilene kadar bunu yapmaya devam edeceğini” söylemişti.

150 gazetecinin de içinde bulunduğu 400 kadar kişiyi gözaltı konusunda uyaran Avni, 'Hükümet yetkililerinin son anda bir değişiklik yapabileceğini, operasyonun sahte bir baskına dönüştürmeyi planladıklarını' söyledi."

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