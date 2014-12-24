'Fuat Avni' ve 'Tuncay Opçin' hakkında suç duyurusu

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Twitter üzerinden kendisiyle ilgili yaptıkları paylaşımlar nedeniyle "fuatavni" ve "Tuncay Opçin" hesaplarını kullanan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.



Filiz Kınık'ın Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, "fuatavni" ve "Tuncay Opçin" hesaplarından yapılan paylaşımların, Tarhan'ın mesleki itibarı ile kamuoyu nezdindeki saygınlığını zedeleyecek mahiyette ve gerçek dışı olduğu savunuldu.

'Rektörlük görevine kayırma ile getirildi'

Dilekçede, paylaşımlarda, Tarhan'ın toplumsal gerilim üzerine toplumu sağduyuya davet nitelikli medyada yaptığı sosyal, psikolojik ve bilimsel değerlendirmelerinin, siyasete alet edilerek, hakaret içeren ve karalayıcı hale getirildiği kaydedildi.

Paylaşımlarda, "Tarhan'ın rektörlük görevine kayırma ile getirildiği" şeklinde iddialarda bulunulduğu aktarılan dilekçede, "Nevzat Tarhan'ın hükümet-cemaat çatışması içinde bulunan ve siyasete mesleğini alet eden biri olarak nitelenmesine kayıtsız kalınamazdı" denildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakaret" ve "gerçek dışı ithamda bulunmak" suçlarından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.