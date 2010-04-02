Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Dindarlar daha sağlıklı

T24-

Tarhan, “Dindarlık sağlığa olumlu etki yapıyorsa Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin en sağlıklı ülkeler olması gerekmez mi?” sorusuna “Sağlık için din olumlu etkenlerden sadece biri. Ama hijyen, sağlık kuralları da var” dedi.

Psikiyatrist Prof. Dr. Kerem Döksat, araştırma için “Din iyidir, din insanların ruh sağlığını uzatır, din insanların ömrünü uzatır demek bilimdışı palavra” değerlendirmesi yaptı.







Psikiyatrist Prof. Dr. Aytül Çorapçığlu da “Herhangi bir inanca sahip olmak insanı daha pozitif daha mutlu kılar ama bu illaki din, illaki ibadet değil. Çünkü bazen dini bazı öğretiler insanlar için korku, mutsuzluk kaynağı olabilir, sağlıklı olmayı sağlamaz” dedi.