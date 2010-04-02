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Sağlık

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Dindarlar daha sağlıklı

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Diyanet Dergisi’ ne verdiği röportajda, dindar insanların daha uzun yaşadığını, daha az hastalandığını, dua etmenin sağlığa iyi geldi

02 Nisan 2010 03:00

T24- Prof. Tarhan, iddialarını Harward’lı Dr. Herbart Benson’un araştırmasından aldığını belirterek dinin; sağlığa, hatta suç oranlarının düşmesine fayda sağladığını kanıtlayan araştırmalar bulunduğunu söyledi.


Tarhan, “Dindarlık sağlığa olumlu etki yapıyorsa Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin en sağlıklı ülkeler olması gerekmez mi?” sorusuna “Sağlık için din olumlu etkenlerden sadece biri. Ama hijyen, sağlık kuralları da var” dedi.


Psikiyatrist Prof. Dr. Kerem Döksat, araştırma için “Din iyidir, din insanların ruh sağlığını uzatır, din insanların ömrünü uzatır demek bilimdışı palavra” değerlendirmesi yaptı.


Psikiyatrist Prof. Dr. Aytül Çorapçığlu da “Herhangi bir inanca sahip olmak insanı daha pozitif daha mutlu kılar ama bu illaki din, illaki ibadet değil. Çünkü bazen dini bazı öğretiler insanlar için korku, mutsuzluk kaynağı olabilir, sağlıklı olmayı sağlamaz” dedi.

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