FT: Erdoğan en ciddi meydan okumayla karşı karşıya

Türkiye'deki yolsuzluk operasyonunun başlamasından bu yana gelişmelere her gün yer veren Financial Times bugün de konuyla ilgili ayrıntılı bir habere yer verdi. "İmam Batı'daki gönüllü sürgününden tahakküm ediyor" başlıklı haber, Financial Times'ın Ankara muhabiri Daniel Dombey'in imzasını taşıyor.

Fethullah Gülen'in geçtiğimiz hafta sıradışı bir vaaz verdiğini yazan Dombey, Gülen'in bu video kaydında birkaç yıl önce "bir hayat kadınıyla buluşmaya giden Türkiye'deki 'üst düzey bir isimden' aldığı bir telefondan" söz ettiğini belirtiyor.

Gülen'in video kaydında bu kişiyi bir arkadaşı aracılığıyla uyardığını ve bunun gibi belki 10 başka vaka olduğunu söylediğini belirten Dombey, ""Binlerce mil uzaktaki önemli insanlar hakkında bu tür hassas bilgilere erişimi olduğunu düşündüren bu tür yorumlar bir vaiz için şaşırtıcı görnebilir. Ama taraftarlarının 'hocaefendi' diye adlandırdıkları Gülen öyle sıradan bir din adamı değil" diyor.

Gülen'in taraftarları ile Başbakan Erdoğan'ın artık ortak bir düşman olan ordudan duydukları korkuyla birbirlerine bağlanmadıklarını yazan Dombey, Erdoğan'ın 11 yıl önce iktidara gelmesinden bu yana en ciddi meydan okumayla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.



Fethullah Gülen'in avukatının, müvekkilinin Türkiye'de devam eden ve dört bakanın da adının karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla bir ilgisi olmadığını söylediğini hatırlatan Dombey, Erdoğan'ın da Gülen ismini kullanmaktan imtina ettiğine dikkat çekiyor. Ancak operasyonun dünya genelinde Gülen hareketinin Erdoğan hükümetine yönelik bir saldırısı olarak nitelendirildiğini savunuyor.

Gülen hareketinin devlet kurumları içinde, eğitim sektöründe, medyada ve iş dünyasında nasıl bir güce sahip olduğunun da kısaca aktarıldığı yazı şöyle sona eriyor: "Erdoğan 'devlet içinde devlet' olarak nitelendirdiği şeyi bitireceğini ilan etti. Ancak yolsuzluk operasyonu kapsamında bu hafta şüphelilerde istif istif para olduğunu gösteren fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından, Türkler soruşturma çerçevesinde çıkacak yeni ifşaatlara kendilerini hazırlıyorlar."

'Hayalet gibiler'

Independent gazetesi de Türkiye'deki son gelişmeleri okuyucularına aktarıyor. "Erdoğan'ın geleceği eski müttefikiyle kavgasının tehdidi altında" başlıklı haberde, yolsuzluk operasyonunun Gülen tarafından organize edildiği yazılıyor ve Erdoğan'ın polis şeflerini görevden almasına dikkat çekiliyor.

Haberde Gülen hareketi hakkında yazdığı kitap nedeniyle bir yıl hapis yatan gazeteci Ahmet Şık'ın cemaatle ilgili olarak söylediği "Hayalet gibiler. Hem her yerde hem hiçbir yerdeler." şeklindeki sözleri de aktarılıyor.

Independent, Başbakan Erdoğan'ın seçmenin yüzde 50'sinin desteğinin arkasında olduğunu iddia ettiğini söylediğini, ancak uzmanların yolsuzluk skandalı nedeniyle Erdoğan'ın gelecek yılki seçimlerde yara alabileceği tahmininde bulunduğunu belirtiyor.