Friends'in yönetmeni Matthew Perry'nin sağlığına ilişkin endişelere yanıt verdi

Friends Yeniden Buluşma bölümünün yönetmeni Ben Winston, dizide Chandler karakterini canlandıran Matthew Perry'nin bölümdeki hâlinden yola çıkarak yapılan "hasta" endişelerine yanıt verdi. Winston, "Durumu harikaydı" dedi.

Page Six'te yer alan habere göre, yönetmen Ben Winston, Matthew Perry'nin sağlık durumuna ilişkin endişe mesajlarına "O harika durumdaydı. İnsanlar bazen kaba olabiliyor. Keşke olmasalar" sözleriyle yanıt verdi.

Perry'nin çok komik biri olduğundan bahseden Winston, program boyunca tek cümleyle insanları güldürdüğünü hatırlattı.

Friends yapımcılarından Kevin Bright da, Perry'nin durumu ilişkin endişelere "Bu konuda söyleyebileceğim tek şey onu gördüğüme çok sevindiğim. Bence programda çok komikti ve iyi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Perry'nin konuşmasının diğerlerine göre farklı olmasının bir nedeni olarak yakın zamanda geçirdiği diş operasyonu gösterildi.

Matthew Perry, geçmiş yıllarda uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmişti.

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