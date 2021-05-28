Friends ekibi 17 yıl sonra yeniden buluştu: Kamera arkasında aşk dedikoduları, ünlü konuklar ve nostalji dolu dakikalar

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Friends ekibi, dizinin final yapmasından 17 yıl sonra özel bir "Yeniden Buluşma" bölümü için bir araya geldi. Dizinin altı yıldızı Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer, arkadaş grubu olarak yıllar sonra ilk kez ekranlarda yer aldı.

Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey ve Phoebe karakterlerini 10 yıl oyunca canlandıran oyuncular, özel bölümde dizinin setinde, sunucu James Corden'la birlikte hayranlarının karşısında ve senaryo okuma masasında sevenleriyle buluştu. Özel bölüme, dizinin yan karakterlerinin yanı sıra David Beckham, Lady Gaga gibi ünlü isimler de katıldı.

İşte, sevenlerinin uzun zamandır beklediği "Friends Yeniden Buluşma" bölümünden öne çıkanlar:

Jennifer Aniston ve David Schwimmer arasında ne yaşandı?

Özel bölümde, sunucu James Corden'ın "Kamera arkasında aşk var mıydı?" sorusuna, dizinin hayranlarını şaşırtan bir yanıt geldi. Dizide Rachel-Ross aşkını yaşayan Jennifer Aniston ve David Schwimmer, dizinin ilk sezonunda karşılıklı bir şekilde birbirlerinden hoşlandıklarını ancak hiç bir araya gelemediklerini anlattı. Dizi ekibi, aralarındaki elektriğin farkında olduklarını söyledi.

Yapımcılar, rollerin nasıl belirlendiğini anlattı

Özel bölüm için röportaj veren yapımcılar David Crane ve Marta Kauffman, altı arkadaşın dostluğunu konu alan bir dizi yapmaya karar verdiklerinde ilk olarak Ross rolü için David Schwimmer'ı düşündüklerini ve Schwimmer'ın o dönem televizyon dizilerini tamamen bırakma kararı olduğunu anlattı. Yapımcılar, Schwimmer'ı ikna ettikten sonra Lisa Kudrow'la görüştüklerini ve sonra sırasıyla Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry; son olarak da Jennifer Aniston'la anlaştıklarını anlattılar.

Dizideki yarışma sahnesi yeniden canlandı

Dizinin 4. sezonunda kızlar ve erkekler arasında yapılan, kızların kaybederek evlerini erkeklere vermek zorunda kaldığı bilgi yarışması, özel bölüm için yeniden canlandırıldı. Diziyle ilgili soruların yanıtlandığı dakikalarda Richard rolünü canlandıran Tom Selleck sürpriz bir şekilde ekibe katıldı.

Janice karakterini canlandıran Maggie Wheeler da James Corden'la yapılan söyleşi sırasında özel bölüme dahil oldu. Wheeler, meşhur "Oh my god" (Aman Tanrım) repliğini yeniden canlandırdı.

Ünlü konuklar ve defile

Friends'in özel bölümüne dizinin hayranı ünlü isimler de katıldı. Futbolcu David Beckham ve oyuncu Kit Harrington dizide kendilerini Monica Geller karakteriyle özdeşleştirdiklerini söyledi. Şarkıcı Lady Gaga ise, Lisa Kudrow'la bir araya gelerek Phoebe'nin söylediği "Smelly Cat" şarkısını söyledi. Lady Gaga, Kudrow'a "Phoebe karakteriyle farklı olanlara yol gösterdiği için" teşekkür etti.

Özel bölümün dikkat çeken anlarından biri de model Cara Delevigne, Cindy Crawford ve şarkıcı Justin Bieber'ın podyumda yürüdüğü defile oldu. Ünlü isimler, Friends'in en ikonik kostümleriyle podyumda yürüdü.

1994 ve 2004 arasında yayınlanan ve dünyanın en çok izlenen sitcomlarından biri olan Friends'in özel bölümü, dizinin yıldızlarının sık sık duygulandığı anlara sahne oldu. Kamera arkası görüntüleri izlerken kahkahalara boğulan yıldızlar, ekip olarak bir "aile gibi" olduklarını anlattıkları anlarda gözyaşlarını tutamadı.