Freedom House: Cumhurbaşkanı’nın "vatandaşlıktan çıkarma" önerisi temel hakları tehdit ediyor

Freedom House, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Terör örgütünün yandaşlarını devre dışı bırakmak için vatandaşlıktan çıkartmak dahil gereken tüm önlemleri almakta kararlı olmalıyız” sözlerine ilişkin “Vatandaşlık iptali önerisi temel hakları tehdit ediyor” başlıklı bir yazı yayımladı. Açıklamanın devamında “Yetkililerin hukukun üstünlüğünü rutin bir şekilde göz ardı ettiği bir devlette insanların vatandaşlık haklarını ellerinden almak daha fazla suç işlenmesine yol açacaktır” ifadeleri yer aldı.

Freedom House'dan vatandaşlık iptali tartışması ile ilgili yapılan açıklamada “Türkiye demokrasisi kırılma noktasında” dendi. ABD’nin saygın düşünce kuruluşlarından Freedom House, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlık iptali önerisine tepki gösterdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, Erdoğan’ın konuşmasından sonra konuyla ilgili çalışmaya başlayacağına söylemesinin ardından Freedom House, “Türkiye: Vatandaşlık iptali önerisi temel hakları tehdit ediyor” başlığıyla bir açıklama yayınladı.

Freedom House Başkanı Mark P. Lagon tarafından yapılan açıklamada, “Bu, Türkiye demokrasisinin kırılma noktasına geldiğini gösteren ve uluslararası toplumu uyarması gereken, ürperten bir gerginlik. Türkiye halihazırda, fazlaca genel ve fazlaca anlaşılmaz terör tanımları ve binlerce insanı keyfi yargılamalara maruz bırakan terör propagandasından acı çekti. Yetkililerin hukukun üstünlüğünü rutin bir şekilde göz ardı ettiği bir devlette insanların vatandaşlık haklarını ellerinden almak daha fazla suç işlenmesine yol açacaktır” ifadeleri yer aldı.