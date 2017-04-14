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Kültür-Sanat

Fransızca İlk Filmler Festivali Mon 1Er Long İstanbul'da

Fransızca sinemanın ilk uzun metrajlı filmleri Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern ve Salt Galata salonlarında Türkçe altyazılı ve ücretsiz gösterilecek

Ben, Kendim ve Annem (Me, Myself & Mum / Les garçons et Gauillaume, à table)

14 Nisan 2017 19:16

İstanbul'da yönetmenlerin ilk uzun metrajlı Fransızca filmlerine yer veren Fransızca İlk Filmler Festivali "Mon 1Er Long" 20 Nisan'da başlayacak.

“İlk Uzun Metrajım” (MON 1er LONG) festivali; Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern, Salt Galata, Wallonie-Bruxelles International, Armada Hôtel ve Paysages Humains işbirliği ile 20-23 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Fransız yönetmen Claire Simon, oyuncu Gérard Hardy ve Belçikalı yapımcı Eric Van Zuyten’in de festivale bizzat katılacak.

Sanatatak'ta yer alan habere göre Fransızca sinemayı daha iyi tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, birçok çağdaş yönetmenin “ilk uzun metrajlı filmleri”ne ayrıldı. Festival programında, Bruno Dumont’un “İsa’nın Hayatı”; Justine Triet’nin “Solferino Muharebesi”; Thomas Salvador’un “Vincent”; Arnauld Desplechin’in “Gözcü”; Guillaume Gallienne’nin “Ben, Kendim ve Annem”; Claire Simon’un “Hastalar, Yabancı Madde, Kuzey Garı, Aile Planlaması”; Ariane Mnouchkine’in “1789 ve Molière”; Joachim Lafosse’un “Deliliğin Kıyısında”; Luc Jabon’un “Kelimelerin Ötesinde” ve “Joachim Lafosse’un Sineması” filmleri yer alıyor.

20-23 Nisan arasında Fransızca sinemanın ilk uzun metrajlı filmleri Fransız Kültür Merkezi, İstanbul Modern ve Salt Galata salonlarında Türkçe altyazılı ve ücretsiz gösterilecek. Yönetmen, yapımcı ve oyuncuların katılımıyla buluşma ve tartışmalar gerçekleşecek.

ETİKETLER

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