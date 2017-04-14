İstanbul Film Festivali'nin kazananları belli oldu; ödüller, 'sansürsüz ve özgür günler'e adandı

"Kaldır kafanı" sloganı ile seyirciyi Türkiye ve dünyadan toplam 203 filmle buluşturan 36. İstanbul Film Festivali, bugün sona eriyor. Ulusal ve uluslararası yarışmaların kazananları, dün akşam (14 Nisan 2017) ödülleriyle buluştu. Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın üstlendiği ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Kerem Ayan, "Çok güzel bir festival geçirdik. Yarın bitiyor. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. "Tereddüt" filmiyle En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Yeşim Ustaoğlu, ödülünü "sansürsüz ve özgür günler"e adadı. Ustaoğlu'nun sözleri, salondan büyük alkış aldı.

Uluslararası Yarışma kapsamında verilen FIPRESCI Ödülü "Duvarlar Arasında" filminin oldu. Ödülü takdim eden dünyaca ünlü film eleştirmeni Klaus Eder, "Burada çok güzel bir hafta geçirdik ve festivalin hikayesini biraz tanıyorum. Her sene biraz daha önemli oluyor Türk sineması için. Sinema dünyası buraya gelip filmler seçtiler. Ve bu Türk sineması için devam etmeli. Gelecek sene yeni, büyük bir sponsor bulmalarını çok istiyorum" ifadesini kullandı.

Uluslararası Yarışma FIPRESCI jürisi, Alberto Castellano, Ladislav Volko ve Evrim Kaya’dan oluşuyordu

Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında verilen FIPRESCI Ödülü'nü ise Sinan Kesova'nın yönetmenliğini üstlendiği HINTERLAND kazandı.

Ulusal Yarışma kapsamında verilen FIPRESCI Ödülü'nün sahibi de "İşe Yarar Bir Şey" filmi oldu. Ödülünü Klaus Eder'in elinden alan filmin yönetmeni Pelin Esmer "Ne diyeyim, çok karanlık bir zamanda bu filmi yaptık. Ancak bununla var olabildik. Onun için çok daha fazla film yapacağız. Bir sonraki festivalde Kazım Öz ile aynı şartlarda filmimizi göstermeyi umut ediyorum" diye konuştu.

Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması FIPRESCI jürisi, Klaus Eder, Abbas Bozkurt ve Ofer Liebergall’dan oluşuyordu.

FACE Ödülü için yarışan filmleri, yönetmen Jo Sol, oyuncu Derya Durmaz, Avrupa Konseyi Sözcüsü Can Fişek ve Susan Newman-Baudais değerlendirdi. Söz konusu kategoride ilk kez Özel Mansiyon Ödülü vereceklerini açıklayan Can Fişek, ödülü takdim etmeden önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Konseyi biliyorsunuz yetmiş seneye yakın zamandır insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi üçgeni içerisinde yaşayan büyük Avrupa'nın yaratılması için çalışıyor. Bu çerçevede birçok bağlayıcı metin benimsendi ve bu metinlerin hazırlanmasına Türkiye de katıldı. Bunu özellikle söylüyorum. Bu nedenle Türkiye kurucu üyelerden kabul ediliyor. İki gün sonra ciddi bir geçiş noktasına geleceğiz. Değişmeyecek bir şey var, insanların birbirleriyle konuşabilmeleri, düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri ve karşılıklı anlaşabilmeleri gerekiyor. Sinema da işte bu duyuların paylaşılması, karşılıklı birbirimizi anlamamız için en kuvvetli sanat dallarından biri. Bu anlamda hem İKSV'ye hem festivale teşekkür etmek istiyorum"

Sinemada İnsan Hakları Yarışması kapsamında verilen Özel Mansiyon Ödülü, bu yıl Bülent Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği "Mavi Sessizlik" filminin oldu. FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü de "FÉLICITÉ"nin oldu.

Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde, bu yıl 11 ülkeden 13 film yarıştı. Başkanlığını yönetmen Reha Erdem'in üstlendiği jüride, yapımcı Katayoon Shahabi, yönetmenler Syllas Tzoumerkas ve Gabe Klinger ile sinema yazarı Boyd van Hoeij yer alıyordu.

Uluslararası Yarışma Altın Lale Ödülü, Şakir Eczacıbaşı anısına, Eczacıbaşı Topluluğu desteğiyle verildi. Jüri Özel Ödülü ’93 Yazı'na gitti. Yönetmen Carla Simón, Barcelona'dan gönderdiği mesajında, "Sizlerle olmak isterdim. Bizleri ağırladığınız için teşekkür ederim. Sizleri kucaklıyorum" dedi. Simón adına ödülü, erkek arkadaşı aldı; "Görmüş olduğunuz beyefendi çok şanslı çünkü Carla'nın erkek arkadaşı. Bir kez daha herkese teşekkür ediyorum. Lütfen geçmişiniz ne olursa olsun, çocukluk dönemlerinizi unutmayın" dedi.

Uluslararası Yarışma kapsamında verilen Altın Lale Ödülü, "ORNİTOLOG" filminin oldu. Ödülü takdim eden Reha Erdem, söz konusu seçimi oy birliği ile yaptıklarını ifade etti.

Ulusal Kısa Film Yarışması kapsamında verilen özel mansiyon ödülüne bu yıl, Nazlı Eray'ın eserinden yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun senaryo uyarlamasını yaptığı Nebile Hanım'ın Solucandeliği layık görüldü. Yorgancıoğlu adına ödülü alan oyuncu Jale Arıkan, "Pınar çok sevinecek. Ben de çok sevindim. İKSV'ye teşekkür ediyorum. Canlandım" diye konuştu. Filmde, Zerre'deki performansıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanan Jale Arıkan ile Tim Seyfi'nin yanı sıra Judith Hoersch, Yaşar Çetin ve Selin Kavak da rol alıyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda da En İyi Kısa Film, "Zelal" seçildi.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda yarışan 9 film, Ayşe Polat, Lusin Dink ve Erkan Aktuğ tarafından değerlendirildi. Mansiyon Ödülü Blue'ya giderken, En İyi Belgesel Ödülü de, yönetmenliğini Serdar Önal'ın üstlendiği Derdo Ana ve Ceviz Ağacı'nın oldu.

Festival, 2013 yılından bu yana, Türkiye’nin önemli yönetmenlerinden, erken yaşta hayatını kaybeden Seyfi Teoman adına bir ödül veriyor. Ödül, Teoman'ın anısını yeni yönetmenleri destekleyerek yaşatmayı hedefliyor. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde bu yıl Şebnem Bozoklu, Çiğdem Mater ve Sinan Yabgu Ünal yer aldı. "Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü", Sinemada İnsan Hakları Yarışması kapsamında verilen Özel Mansiyon Ödülü'nün de sahibi "Mavi Sessizlik" filminin yönetmeni, Bülent Öztürk'ün oldu.

Altın Lale Ulusal Yarışma bölümünde, bu yıl 12 film, 9 ayrı ödül için yarıştı. Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmenler Yağmur Taylan ve Durul Taylan üstlendi. Jüride aynı zamanda yazar Sema Kaygusuz, görüntü yönetmeni Emre Erkmen ve kurgucu Çiçek Kahraman yer aldı. En İyi Müzik Ödülü'nü, bestesini Antoni Łazarkiewicz'in yaptığı "Tereddüt" kazandı. En İyi Kurgu Ödülü ise, kurgusunu Ömer Günüvar & Fikret Reyhan'ın üstlendiği "Sarı Sıcak"ın oldu. En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü de kazanan filmin baş rol oyuncusu Aytaç Uşun, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü. Jürinin En İyi Kadın Ödülü verdiği oyuncu ise, Tereddüt filmindeki performansıyla Ecem Uzun. Filmin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu da, En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Ustaoğlu ödülünü, "sansürsüz ve özgür günlere" adadı. En İyi Film Altın Lale Ödülü, yönetmenliğini Fikret Reyhan'ın üstlendiği "Sarı Sıcak" filminin oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival kapsamında, 10 gün boyunca 186 uzun ve 17 kısa metrajlı film sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Gösterimlerin yanısıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla sohbetler, konserler ve özel etkinlikler de yapıldı.

Yarışmada yer alan ulusal ve uluslararası yapımlar şöyle:

Uluslararası yarışma

Bu Ülke Bizim / Chez Nous / This is Our Land / Lucas Belvaux / Fransa-Belçika

Benim Mutlu Ailem / Chemi Bednieri Ojakhi / My Happy Family /Nana Ekvtimishvili, Simon Gros /Gürcistan-Almanya-Fransa

Duvarlar Arasında / Bar Bahr / In Between / Maysaloun Hamoud / İsrail

Elleri Olmayan Kız / La jeune fille sans mains / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach / Fransa

Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald / Kanada

Lady Macbeth / William Oldroyd / İngiltere

Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya

Ornitolog / O Ornitólogo / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues / Portekiz-Fransa-Brezilya

Manifesto / Julian Rosefeldt / Almanya-Avustralya

‘93 Yazı / Estiu 1993 / Summer 1993 / Carla Simon / İspanya

Ev / Home / Fien Troch / Belçika

Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth / Almanya

Hayvanlar / Tiere / Animals / Greg Zglinski / İsviçre-Avusturya-Polonya

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

Halep’in Son Adamları / Last Men in Aleppo / Feras Fayyad, Steen Johannessen / Danimarka-Almanya

Félicité / Alain Gomis / Fransa-Belçika-Senegal-Almanya-Lübnan

Kol Saati / Slava / Glory / Kristina Grozeva, Petar Valchanov / Bulgaristan-Yunanistan

Ayrılık / Raftan / Parting / Navid Mahmoudi / Afganistan-İran

Newton / Amit Masurkar / Hindistan

Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika

Sürgün / Exil / Exile / Rithy Panh / Fransa-Kamboçya

Ben Senin Zencin Değilim / I Am Not Your Negro / Raoul Peck / ABD-Fransa-Belçika

Amerika Meydanı / Plateia Amerikis / Amerika Square / Yannis Sakaridis / Yunanistan-Almanya-İngiltere

Düğün / Noces / A Wedding / Stephan Streker / Belçika-Pakistan-Lüksemburg-France

Ulusal Altın Lale Yarışması

Taş / The Stone / Orhan Eskiköy

İşe Yarar Bir Şey / Something Useful / Pelin Esmer

Mahalle / Inside / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Bütün Saadetler Mümkündür / All Felicities Are Possible / Selman Kılıçaslan

Zer / Kazım Öz / Türkiye-Almanya

Kaygı / Inflame / Ceylan Özgün Özçelik

Mavi Sessizlik / Blue Silence / Bülent Öztürk / Türkiye-Belçika

Sarı Sıcak / Yellow Heat / Fikret Reyhan

Murtaza / Özgür Sevimli

Martı / The Seagull / Erkan Tunç

Tereddüt / Clair Obscur / Yeşim Ustaoğlu / Türkiye-Almanya-Fransa-Polonya

Kırık Kalpler Bankası / The Bank of Broken Hearts / Onur Ünlü

Ulusal Belgesel Yarışması

Mana Mou İstanbul / Nihan Arısoy

Son Yaprak / The Last Leaf / Handan Erdil

Yeşil Kırmızı / The Red Green / Ersin Kana

Aşk Bitti / Acabou o Amor / Love is Over / Mert Kaya

Sessizliğin Kardeşleri / Birayên Bêdengiyê / Brothers of Silence / Taylan Mintaş

Derdo Ana ve Ceviz Ağacı / Mother Derdo and The Walnut Tree / Serdar Önal /Türkiye-Ermenistan

Üçüncü Bölgeden Hücum Varyasyonları / Attack Variations from the Third Region / Sedat Şahin, Murat Adıyaman

Ah / Mustafa Ünlü

Blue / Mehmet Sertan Ünver

Ulusal kısa film yarışması

PROGRAM I:

Hinterlant / Outskirts / Sinan Kesova

Rodi / The Roadie / Gözde Yetişkin, Emre Sert

Siyah Çember / Black Ring / Hasan Can Dağlı

Evbark / Lost in Transition / Pınar Öğün

Beyazperdeden Yeşil Sahaya / From the Silver Screen to Soccer Field / Özgür Demirci

PROGRAM II: