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Dünya

Fransız komedyene 'teröre destek' gözaltısı

Fransız komedyen Dieudonne M'Bala 'kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum' mesajı nedeniyle gözaltına alındı

14 Ocak 2015 19:42

Fransız komedyen Dieudonne M'Bala, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından, 'Kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum' yazmasının ardından 'teröre destek' suçuyla gözaltına alındı

Paris Savcılığı, Fransız komedyen Dieudonne M'Bala hakkında 'teröre destek' suçlamasıyla 12 Ocak'ta soruşturma açtı. Fransa'nın tanınmış komedyenlerinden Dieudonne M'Bala hakkında, "terörü övdüğü" gerekçesiyle önceki gün soruşturma başlatılmış, Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve, Dieudonne olarak bilinen Fransız komedyenin, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yaptığı "Je me sens Charlie Coulibaly" (Kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum) paylaşımıyla ilgili gerekli işlemin başlatılacağını duyurmuştu.

Haber Türk'te yer alan habere göre, Fransa'da Je suis Charlie (Ben Charlie'yim) sloganı, Charlie Hebdo kurbanlarını anmak için kullanılıyor. Coulibaly ise, Musevilerin işlettiği markettekileri rehin alan ve polis operasyonunda öldürülen Amedi Coulibaly'nin soyadı. Fransa Başbakanı Manuel Valls, Dieudonne'nin ifadeleriyle ilgili olarak, "Düşünce özgürlüğü ile antisemitizmi ve ırkçılığı birbirine karıştırmamak gerek" demişti.

65 bin Euro para cezası verilmişti

 

Dieudonne, geçen yıl bir şovunda Yahudi karşıtı ifadeler kullandığı gerekçesiyle 65 bin euro para cezasına çarptırılmış ve ülke çapında birçok şehirde sahne alması yasaklanmıştı. Ülkedeki Yahudi dernekleri, ünlü komedyen hakkında defalarca suç duyurusunda bulunmuştu. Komedyen, "halk arasında ırkçı nefreti körüklemek" suçundan daha önce yedi kez mahkum olmuştu.

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