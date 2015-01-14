Charlie Hebdo saldırısını El Kaide üstlendi



Radikal İslamcı El Kaide'nin Yemen kolu, Fransa'nın haftalık hiciv dergisi Charlie Hebdo'nun Paris'teki ofisine geçen hafta düzenlenen ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı baskını üstlendi.

El Kaide liderlerinden Nasr El Asi, İslamcı bir internet sitesinde yayınlanan video mesajında, saldırının kendileri tarafından organize edildiğini kabul etti. Asi, videoda, saldırı emrinin bizzat El Kaide'nin en üst düzey ismi Eyman El Zevahiri tarafından verildiğini öne sürdü ve El Kaide'nin saldırının planlanmasından finansmanına kadar tüm ayrıntılarından da sorumlu olduğunu açıkladı. Asi, “En yüksek generalimizin emirlerini yerine getirdik” dedi.

Charlie Hebdo dergisine saldırı düzenleyen Şerif ve Said Kouachi'nin Arap El Kaidesi olarak bilinen AQAP örgütü ile bağlantıları olduğu öne sürülmüştü.

Arap El Kaidesi AQAP, 2008 yılında Yemen ve Suudi Arabistan'daki El Kaide kollarının birleşmesi ile kurulmuştu. Örgüt, bugün dünyadaki en tehlikeli terör örgütleri arasında yer alıyor. Ülkenin güneyinde eğitim kampları bulunduğu bilinen örgüt, yıllardır Yemen'de de terör saldırıları düzenliyor.