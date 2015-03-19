Fransız komedyene Facebook'taki 'Charlie Hebdo' mesajı için 2 ay hapis

Fransa'da komedyen Dieudonne M'bala M'bala, Ocak ayında 17 kişinin öldüğü Paris saldırılarıyla ilgili Facebook mesajı nedeniyle iki ay hapis cezasına çarptırıldı. "Terörü mazur göstermekten" suçlu bulunan komedyenin cezası ertelendi.

M'bala M'bala, Facebook sayfasına, Charlie Hebdo saldırısı ardından yayılan "Je Suis Charlie" (Ben Charlie'yim) sloganıyla, saldırganlardan Amedy Coulibaly'nin adını birleştirerek "Bu akşam ben kendimi Charlie Coulibaly gibi hissediyorum" diye yazmıştı.

Amedy Coulibaly'nin önce bir kadın polisi ertesi gün de bir Yahudi marketinde rehin aldığı 4 kişiyi öldürdüğü bildirilmişti. 7 Ocak'ta 12 kişinin öldüğü Charlie Hebdo baskınını yapan Cherif ve Said Kouachi kardeşler ile bağlantılı hareket eden saldırgan polis operasyonunda öldürülmüştü.

M'bala M'bala hakaret niteliği taşıdığı öne sürülen ifadelerini daha sonra Facebook sayfasından çıkarmıştı.

Dieudonne M'bala M'bala duruşmada, saldırıları kayıtsız şartsız "kınadığını" Facebook mesajını, "sık sık terörist muamelesi görmesi karşısında ne hissettiğini ifade etmek için yazdığını" söyledi.

Komedyenin hüküm giydiği suç yedi yıla kadar hapis ve 100 bin euro para cezasıyla cezalandırılabililiyor.

Fransız hükümeti geçmişte de Yahudi düşmanlığı güttüğü gerekçesiyle Dieudonné'nin şovlarını yasaklamıştı.

Kamerunlu bir baba ile Fransız annenin oğlu olan Dieudonné M'bala M'bala Yahudi düşmanlığı yapmadığını savunuyor.