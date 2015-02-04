Charlie Hebdo'nun üye sayısı 20 kat arttı

Fransa'da, geçen Ocak ayında terörist saldırıya hedef olan Charlie Hebdo dergisinin abone sayısında büyük artış yaşandı.

Derginin 10 bin civarında olan abone sayısı, aralarında önemli karikatüristlerin de bulunduğu 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından 20 kat artarak, 200 bine ulaştı.

Derginin yöneticilerinden Eric Portheault basına yaptığı açıklamada, derginin yıllık abone sayısının 200 bini geçtiğini belirterek, yıllık abone ücretinin 70 euro olduğunu ve aboneliklerden yıllık 14 milyon euro gelir beklendiğini duyurdu. Portheault, saldırıda ölenlerin ailelerine toplam 2.37 milyon euro ödemeyi planladıklarını açıkladı.

Sputniknews Türkiye'de yer alan habere göre, saldırı öncesi büyük mali sıkıntı çeken derginin, haftalık bayi satışı, abone gelirleri ve diğer yardımlarla birlikte, bu yıl 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Derginin saldırı sonrası basılan ve tartışmalara yol açan ilk sayısı 7.3 milyon tiraja ulaşarak, 10 milyon euro gelir sağlamıştı. Charlie Hebdo'nun terör saldırıları sonrasındaki 2. sayısı 25 Şubat'ta piyasaya çıkacak.

Le Parisien gazetesine konuşan derginin iletişim sorumlusu Anne Hommel, daha önce yaptığı açıklamada, saldırı sonrası büyük üzüntü yaşayan yayın ekibinin yeni sayılar için henüz hazır olmadığını belirterek, 4 ve 11 Şubat'ta yayımlanması beklenen yeni sayıların, çıkmayacağını söylemişti.

Dergi, saldırı sonrasındaki ilk sayısını 14 Ocak'ta yayımlamış, bu sayı 2 milyon tiraj yaptıktan sonra tükenmiş, daha sonra 5 milyon adet daha basılmıştı.

Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki ofisi 7 Ocak'ta saldırıya uğramış, ikisi polis, dördü karikatürist, toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından Paris'te yapılan 2 ayrı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, polisin operasyonları sonucunda 3 saldırgan ölü ele geçirilmişti.