T24 LogoT24 Logo
Gündem

Charlie Hebdo'nun üye sayısı 20 kat arttı

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun saldırıdan önce 10 bin olan üye sayısı 200 bine çıktı

04 Şubat 2015 23:39

Fransa'da, geçen Ocak ayında terörist saldırıya hedef olan Charlie Hebdo dergisinin abone sayısında büyük artış yaşandı.

Derginin 10 bin civarında olan abone sayısı, aralarında önemli karikatüristlerin de bulunduğu 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından 20 kat artarak, 200 bine ulaştı.

Derginin yöneticilerinden Eric Portheault basına yaptığı açıklamada, derginin yıllık abone sayısının 200 bini geçtiğini belirterek, yıllık abone ücretinin 70 euro olduğunu ve aboneliklerden yıllık 14 milyon euro gelir beklendiğini duyurdu. Portheault, saldırıda ölenlerin ailelerine toplam 2.37 milyon euro ödemeyi planladıklarını açıkladı.

Sputniknews Türkiye'de yer alan habere göre, saldırı öncesi büyük mali sıkıntı çeken derginin, haftalık bayi satışı, abone gelirleri ve diğer yardımlarla birlikte, bu yıl 30 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

Derginin saldırı sonrası basılan ve tartışmalara yol açan ilk sayısı 7.3 milyon tiraja ulaşarak, 10 milyon euro gelir sağlamıştı. Charlie Hebdo'nun terör saldırıları sonrasındaki 2. sayısı 25 Şubat'ta piyasaya çıkacak.

Le Parisien gazetesine konuşan derginin iletişim sorumlusu Anne Hommel, daha önce yaptığı açıklamada, saldırı sonrası büyük üzüntü yaşayan yayın ekibinin yeni sayılar için henüz hazır olmadığını belirterek, 4 ve 11 Şubat'ta yayımlanması beklenen yeni sayıların, çıkmayacağını söylemişti.

Dergi, saldırı sonrasındaki ilk sayısını 14 Ocak'ta yayımlamış, bu sayı 2 milyon tiraj yaptıktan sonra tükenmiş, daha sonra 5 milyon adet daha basılmıştı.

Charlie Hebdo dergisinin Paris'teki ofisi 7 Ocak'ta saldırıya uğramış, ikisi polis, dördü karikatürist, toplam 12 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından Paris'te yapılan 2 ayrı saldırıda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, polisin operasyonları sonucunda 3 saldırgan ölü ele geçirilmişti.

 

ETİKETLER

charlie hebdoparisterörizmkarikatürsaldırıhaberüye sayısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24