Charlie Hebdo yeni karikatürist bulmakta zorlanıyor

Fransa'da terörist saldırıya uğrayarak karikatüristlerini kaybeden mizah dergisi Charlie Hebdo, iç anlaşmazlıklar nedeniyle bölünme tehlikesi yaşıyor. Her ne kadar derginin dün yayınlanan son sayısı tüm Fransız yayınlarını geride bırakarak 2.5 milyon basılsa da, dergi saldırıda hayatını kaybeden kıdemli çizerlerinin yerini doldurmakta zorlanıyor.

BBC Türkçe’nin Times gazetesinden aktardığı habere göre, saldırının ardından dergiye akan bağışların nasıl kullanılacağı da dergide yönetimsel ayrılıklar yaratmış durumda.

Derginin yeni yöneticisi Laurent Sourisseau, dergide çizmesi için bugüne dek teklif götürdükleri herkes tarafından reddedildiklerini söylüyor.

Sourisseau görüştükleri kişilerin kendilerine "Toplantılara gelmek zorunda mıyım? Karikatürlerin altına gerçek imzamı atmak zorunda mıyım?" gibi sorular sorduklarını söylüyor.

Ocak ayında derginin ofisini basan iki saldırgan, haftalık toplantıda bulunanlara ateş açmış, aralarında ülkenin kıdemli karikatüristlerinin de olduğu 12 kişiyi öldürmüştü.

Hayat memat meselesi

Derginin hala hayatta olan çalışanları ise, artık dergide çalışmanın bir ölüm kalım meselesi haline geldiğini söyleyerek, dergini kooperatifleşmesini ve kendilerine de bu şekilde derginin sahipliğinden pay verilmesini istiyorlar.

Ancak derginin hisselerinin yüzde 40'ına sahip olan Sourisseau ile yüzde 20'sine sahip olan mali direktör Eric Portheault bu öneriyi reddetmiş.

Portheault dergi çalışanlarının hisselerin bir kısmına sahip olması durumunu değerlendireceklerini, bağışların ise saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine verileceğini, satıştan elde edilen kârın ise yüksek güvenlikli bir ofise sahip olmak için kullanılacağını söylüyor.

Geçen ay saldırıdan hemen sonra çıkan ve kapağında Hz Muhammed’i ağlarken resmeden bir karikatür bulunan dergi 8 milyon kopya basılarak dergiye 12 milyon euro gelir getirdi. Bağışlarla gelen miktar 4.2 milyon euro olurken, aboneliklerden de 3 milyon euro sağlandı.

Derginin 2013 yılı geliri ise toplam 5.2 milyon euro idi.

Daha önce Hz. Muhammed’i resmeden ve Müslüman dünyada olay yaratan karikatürleri savunan ve çizen dergiye düzenlenen saldırı dünya çapında tepki görmüş, ifade özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirmişti.