49 sitenin içeriğine müdahale; T24’ün Charlie Hebdo sayfaları engellendi!

Ankara Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliği, 49 internet sitesinin bazı içeriklerine, sitelere bildirim dahi yapmadan erişim engeli getirdi. Torba yasayla getirilen ve internette sansür ve erişim engellemenin kolaylaştırdığı gerekçesiyle eleştirilen 5651 sayılı kanun uyarınca yasaklanan sayfalar arasında, T24'ün yayımladığı, Paris saldırısından sonra çıkan Charlie Hebdo dergisinin ilk sayısının Türkçe dijital metni de bulunuyor.

Gölbaşı Sulh Ceza Hakimliği, 27 Şubat 2015 tarihli kararıyla T24’ün Charlie Hebdo haberlerinin yanı sıra bazı Wikipedia ve Facebook sayfaları ile aralarında Twitter hesaplarının da bulunduğu 49 internet sayfasına erişim engeli getirdi. Engellenen linklerin büyük çoğunluğu Charlie Hebdo dergisi ve Hz. Muhammed‘in tasvirini içeriyordu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yaman Akdeniz‘in Twitter hesabından paylaştığı mahkeme kararında URL’ler incelendiğinde engellenen içeriklerin 2010, 2011, 2015 gibi farklı yıllarda yayınlanmış olduğu görülüyor.

Diyarbakır 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi 14 Ocak 2015 tarihinde Charlie Hebdo dergisinin Hz. Muhammed'i tasvir ettiği kapağını yayımlayan sitelerin ilgili sayfalarına engelleme kararı getirmişti. O dönemde T24, Birgün, İnternet Haber'in de aralarında bulunduğu çeşitli sitelere erişim engellenmişti.

5651 sayılı kanunda değişiklik yapılmadan önce site erişime engellenmeden önce uyarılıyor, içerik kaldırılmaz ise engelleniyordu ancak sansüre zemin hazırlayan değişiklik ile birlikte içerik sağlayıcı daha uyarılmadan Erişim Sağlayıcı Birliği‘ne ‘kaldır’ emri gidiyor.

Sanatfilan.com’da yer alan habere göre, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve İnternet son yıllarda ciddi tehdit altında. Engelli Web’in rakamlarına göre 66 bin 991 siteye Türkiye’den erişilemiyor. Bu sitelerin içinde hükümete muhalif haber yorum siteleri, kişisel bloglar da var. YouTube, blogspot ve geçtiğimiz aylarda yaşadığımız Twitter’a erişim engeli yasakların en bilinenleri ve en tepki çekenleri. URL tabanlı engelleme ile birileri tarafından ‘sakıncalı’ bulunan sayfanın üzeri çiziliyor. Twitter’a erişim toptan yasaklanmasa da ‘sakıncalı’ bulunan hesaplar askıya alınıyor ve tweetlerin üzeri çiziliyor.