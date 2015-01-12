Fransa'nın en çok aranan kadını Hayat Boumeddiene kim?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da doğruladığı, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçen Hayat Boumeddiene'nin 6 yaşındayken koruyucu aileye verildiği ortaya çıktı.

Hayat Boumeddiene'in, Perşembe günü bir polisi öldürüp bir adamı yaralayan, Cuma günü ise bir Yahudi marketine yönelik saldırı sonrası düzenlenen polis operasyonunda öldürülen Amedy Coulibaly'nin kız arkadaşı olduğu belirtiliyor.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Hayat Boumeddiene 26 yaşında. Kara çarşaf giyiyor ancak Fransa'da kamusal alanda kara çarşaf giymek yasak. Fransız medyası, Boumeddiene'in bu nedenle kasiyer olarak çalıştığı işini kaybettiğini aktarıyor.

'Annesi öldü, koruyucu aileye verildi'

Le Parisien dergisi, Paris'in güneyindeki Val-de-Marne'da büyüdüğünü ve altı kardeşi olduğunu bildiriyor. Annesi 1994 yılında, altı yaşındayken ölen Boumeddiene koruyucu aileye verilmiş.

Babasının, kızının Paris'teki saldırıyla ilgili olduğuna dair haberleri duyduktan sonra şoke olduğu belirtiliyor.

Le Parisien dergisine göre 32 yaşındaki Coulibaly ile Boumeddiene imam nikâhıyla evlendi.



Le Monde, çiftin birlikte göründüğü bazı fotoğraflar paylaştı.

Bir fotoğrafta Boumeddiene'in fotoğraf makinesine doğru yaylı tüfek tuttuğu iddia ediliyor.

Kouachi'nin eşiyle 500'den fazla görüşme yapmış

Fransız savcı Francois Molins, Charlie Hebdo saldırısını gerçekleştiren isimlerden Cherif Kouachi'nin eşi ile Boumeddiene arasında 2014 yılında 500'den fazla telefon görüşmesi yapıldığını belirtiyor.



Associated Press haber ajansı Boumeddiene'in, Fransız istihbaratı tarafından da izlenen radikal İslamcılara çok yakın olduğuna dair resmi verilere ulaştığını aktardı.



Ajans, Boumeddiene'in El Kaide'nin gerçekleştirdiği saldırılara nasıl tepki verdiğiyle ilgili Fransız yetkililer tarafından sorgulandığını bildirdi.



Bazı Fransız yayın organları saldırı öncesinde, Çarşamba günü Coulibaly ve Boumeddiene'in birlikte göründüklerini iddia etti.

Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiği doğrulandı

Le Monde başta olmak üzere bazı yayın organları ise Boumeddienne'in Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtiğini belirtti. Daha sonra bu iddialar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla doğrulandı.

Çavuşoğlu, "2 Ocak'ta Madrid üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Havaalanında görüntüleri var. Daha sonra beraberinde başka bir insanla Kadıköy'de bir otelde kalmış. Sonra 8 Ocak'ta da Suriye'ye geçmiş. O da telefon kayıtlarından belli oluyor" dedi.

İngiliz Times gazetesi ise Boumeddienne'in Türkiye'de bir süre turist gibi kaldıktan sonra Şanlıurfa'ya geçtiğini iddia etti.



Zanlının Türkiye'de edindiği telefon hattından son aramasını Suriye tarafındaki Tel Abyad'da yaptığını yazan gazete, kadının IŞİD'in elindeki Rakka kentine geçmiş olabileceğini belirtti.