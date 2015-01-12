Bakan Çavuşoğlu: Hayat Boumedienne Kadıköy'de kalmış

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Fransa'da süpermarkete saldırı düzenleyen Coulibaly'nin eşi , 2 Ocak'ta Madrid üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Havaalanında görüntüleri var. Daha sonra beraberinde başka bir insanla Kadıköyde bir otelde kalmış, sonra 8 Ocak'ta da Suriye'ye geçmiş. O da telefon kayıtlarından belli oluyor" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarını yabancı ajanslar flaş olarak geçti.

Editör Masasına konuk olan Çavuşoğlu, Avrupa'da ve dünyada yaşanan terör saldırılarını değerlendirirken, Türkiye'nin son 30 yıldır bu tür saldırılarda 40 bin insanını kaybettiğini hatırlattı. Terörle etkili mücadele edilmediğine inandıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Dünyada terörle mücadelede maalesef bir kararlılık yok" diye konuştu.

Suriye ve Irak'ta da terör unsurları arasında tercih yapılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, bunu her fırsatta dile getirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, terörün henüz uluslararası alanda kabul edilmiş bir tanımı bile olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Terörü tetikleyen unsurlar değişik coğrafyalarda farklılık arzediyor. Bizim verdiğimiz mesaj ise her zaman aynıdır. Terör nereden gelirse gelsin, kimi hedef alırsa alsın, hangi iddia ile yola çıkarsa çıksın biz hepsine karşıyız ve hepsiyle kararlı bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Biz daha önce açıklamalarımızda terörü kınadığımızı belirttik.

‘Tehdit eden iki unsur var’

Şu anda Avrupa'yı ve dünyayı tehdit eden iki unsur var. Bunlardan bir tanesi terör, bir tanesi de artan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve her türlü ayrımcılık. Bunun ikisi de tehlikeli. Çünkü hem insanları hem de Avrupa'yı birleştiren temel değerleri ortadan kaldırıyor. Ben bunların birbirini tetiklediğini düşünüyorum."

‘Telefon kayıtlarından belli oluyor’

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da bir süpermarkete saldırı düzenleyen Amedy Coulibaly'nin eşi Hayat Boumedienne'yle ilgili olarak da şunları söyledi: 2 Ocak'ta Madrid üzerinden Türkiye'ye gelmiş. Havaalanında görüntüleri var. Daha sonra beraberinde başka bir insanla Kadıköy'de bir otelde kalmış, sonra 8 Ocak'ta da Suriye'ye geçmiş. O da telefon kayıtlarından belli oluyor.

Yabancı savaşçılar konusunun Türkiye için ciddi bir mesele olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Daha Fransa sormadan, biz bu bilgeleri elde eder etmez paylaştık. 'Bakın aradığınız şahıs gelmiş, burada kalmış ve Suriye'ye kaçak bir şekilde geçmiş' dedik" ifadelerini kullandı.