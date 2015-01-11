MİT, İstanbul’dan Suriye'ye geçiş yapan Boumedienne'yi Fransız makamlara bildirmiş

Fransa’da Cuma günü (9 Ocak 2015) yaşanan market saldırısının sorumlusu Amedy Coulibaly ölü ele geçirildi. Şimdi Fransız polis Coulibaly’nin sevgilisi Hayat Boumeddiene’in peşinde. Fransa’nın en çok aranan kadını konumundaki Boumeddienne’nin silahlı ve tehlikeli olduğuna inanılıyor. Fransa'nın Le Monde Gazetesi'nin iddiasına göre Hayat Boumedienne, 2 Ocak'ta Madrid'ten İstanbul'a geldi ve 8 Ocak'ta Suriye'ye geçti. Boumedienne’nin 9 Ocak'taki dönüş biletini kullanmadığı öne sürüldü. Hayat Boumedienne ile ilgili iddiaların Fransız basınında yer almasından sonra dün saat 20.00'da Anadolu Ajansı servis ettiği haberde MİT'in Hayat Boumedienne'nin Suriye'ye geçiş yaptığı bilgisi Fransız makamlara bildirdiği belirtildi.

Yabancı ajanslara konuşan Türk yetkililere göre Hayat, Sabiha Gökçen Havaalanı’na iniş yaptı. İstanbul’da iki gece kalan genç kadın dana sonra Şanlıurfa’ya geçti. Hayat'tan daha sonra bir haber alınamadı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “İstihbarat paylaşımı olmadan kimsenin girişini engelleme lüksümüz yok” diye konuştu.

MİT Fransız yetkililere bilgi verdi

BFM televizyon kanalı, polisinin her yerde aradığı genç kadının 2 Ocak'ta ülkeyi terk ettiğini ve Madrid üzerinden İstanbul'a ve oradan da Suriye'ye geçtiğini duyurdu. Haberde, Türk gizli servisinin, genç kadının 8 Ocak'ta Türkiye'den Suriye'ye geçiş yaptığı yolunda Fransız yetkililere bilgi aktardığı da belirtildi.

Konu ile ilgili konuşan İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, şu anda bu gelişme ile ilgili bir yorum yapmak istemediklerini söyledi.

Fransız gizli servisi, genç kadının, polis operasyonu ile ele geçirilen sevgilisinin terör saldırısı hazırlığına yardımcı olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Paris Emniyeti, rehine krizinden önce 26 yaşındaki Hayat Boumeddiene ve 32 yaşındaki Amedy Coulibaly’nin fotoğraflarını yayımlayarak vatandaşlardan yardım istemişti. Zira ikili önceki gün Paris’te öldürülen kadın polisin zanlıları olarak görülüyordu.

Le Monde gazetesinin haberinde ayrıca Charlie Hebdo saldırısını düzenleyen kardeşlerden Cherif Kouachi'nin eşi ile Hayat Boumeddiene arasında 2014 yılı içinde 500 telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtildi. Gazetenin haberine göre Hayat Boumeddiene ile Amedy Coulibaly 2009 yılından bu yana imam nikahlı olarak birlikte yaşıyorlardı. Coulibaly’nin hapiste kaldığı 4 yıl boyunca sevgilisinin onu beklediği biliniyor ancak çiftin resmi nikahı bulunmuyor.

İngiliz Daily mail gazetesi çiftin plajda çekilmiş bir fotoğrafını ve Boumedienne’nin radikalleştikten sonra çarşafa girdiğini kanıtlayan fotoğraflarını yayımladı.

Kouachı kardeşleri tanıyor



Amedy Coulibaly'nin dün Paris'in doğusundaki bir koşer marketinde rehin tuttuğu kişilerden dördü ölü bulundu, diğer rehineler kurtarıldı. Coulibaly'nin Charlie Hebdo saldırısını düzenlediği açıklanan ve Paris yakınlarında kıstırılan Kouachi kardeşlerle ilişkisi olduğu tespit edilmişti. Coulibaly, "Kouachi kardeşler kuşatması kaldırılmazsa tüm rehineleri öldürürüm" demişti. Fransız polisi, iki noktaya da aynı anda operasyon yaptı ve üç zanlı da öldürüldü.