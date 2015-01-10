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'Fransa'da market saldırısının ardından kaçan kadın zanlı Türkiye üzerinden Suriye'ye gitti'

Başbakanlık kaynakları Hayat Boumeddiene'nin 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığını söylediği ileri sürüldü

10 Ocak 2015 20:58

CNN International, Başbakanlık'tan bir kaynağa dayandırdığı haberde, Fransa'daki, market saldırısı sonrasında kaçan kadın zanlı Hayat Boumeddiene'nin 2 Ocak'ta Türkiye'ye giriş yaptığını iddia etti.

CNN International, Başbakanlık kaynağına dayandırdığı haberinde, Hayat Boumeddiene'nin 2 Ocak tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı ve 8 Ocak tarihinde de Suriye'ye geçti.

Boumeddiene’in market saldırısının da gerçekleştirildiği 9 Ocak’ta İstanbul’dan Madrid’e dönüş bileti olduğu ancak bu bileti kullanmadığı da belirtildi.

Hayat Bumeddeinen, Amedy Coulibaly ile birlikte 8 Ocak 2015 Charlie Hebdo saldırısı ile Paris'te bir kadın polis memurunun öldürülmesi olayının sorumluları arasından gösteriliyor. Amedy Coulibaly Fransız polisinin düzenlediği market baskınında öldürülmüştü.

 

 

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