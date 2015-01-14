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Dünya

'Fransa'nın ardından yeni hedef Danimarka, Norveç ve İngiltere olacak'

Danimarka'da yayımlanan Jyllands Posten gazetesi, 'radikal dinci grupların yeni hedefinin Danimarka, Norveç ve İngiltere olacağını' iddia etti

14 Ocak 2015 22:41

Danimarka'da Hz. Muhammed karikatürleri yayınlaması ile gündeme gelen Jyllands Posten gazetesi, Charlie Hebdo dergisine düzenlenen saldırının ardından radikal dincilerin yeni hedefinin Danimarka Norveç ve İngiltere olacağını iddia etti.

Gazete, terör uzmanlarının IŞİD yanlısı olduğunu belittiği “Al Platform Media” adlı internet sayfasına dayandırdığı haberde bundan sonraki silahlı eylemlerin Danimarka, Norveç ve İngiltere’de yapılacağını yazdı. Jyllands Posten gazetesine göre adının Abu Omar al-Muhajar olduğunu yazan bir kişi söz konusu internet sitesinde “Danimarka acı çekmeden, aşağılanmadan rahat etmeyeceğiz. Allah’ım Hz. Muhammed adına bunlardan intikam alınacak ve yok edilecek” cümlelerini kullandı. 

Amerikalı terör uzmanı J.M. Berger, Jyllands Posten gazetesine yaptığı açıklamada “Al Platform Media” internet sitesinin IŞİD’e bağlı olduğunu belirterek “Yapılan tüm tehditler bir netice vermez ama ara sıra doğru çıkar. Onun için değerlendirme yapmak çok zor. Tüm tehditleri ciddiye almak gerekir” dedi. İsveçli Terör Uzmanı Magnus Ranstorp da tehdit altındaki ülkelerin gizli servislerinin mutlaka söz konusu İnternet sayfasını ve kullanılan bilgisayarların IP adreslerini tespit etmek için çalışmalar yaptığını söyledi. Söz konusu sayfadaki tehditler üzerine Jyllands Posten gazetesine bir mail gönderen Danimarka Gizli Servisi PET “Bize gelen bilgiler doğrultusunda gerek söz konusu sayfa, gerekse şahıs ve kuruluşlar hakkında soruşturma ve takip yapılıyor” dedi
Ünsal Turan 

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