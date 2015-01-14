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Dünya

Charlie Hebdo'nun katliamın ardından çıkan ilk sayısı kara borsada

Charlie Hebdo'nun son sayısı internet üzerinden 479 Euro'ya satışa sunuldu

14 Ocak 2015 22:04

Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun bugün 3 milyon adet basılarak piyasaya çıkan Charlie Hebdo dergisi karaborsaya düştü. Saldırıdan sonra ilk kez basılan dergiyi satın alabilmek için Fransızlar sabahın çok erken saatlerinde bayiler önünde kuyruk oluştururken, derginin yok satmasını fırsat bilenler İnternet'te 3500 krona (479 Euro) satmaya başladılar.

Danimarka'nın yüksek tirajlı Ekstra Bladet gazetesi, dergiyi 3500 krona satan internet firmalarından birinin e-Bay olduğunu yazdı. Gazete normalde 3 Euro olan Charlie Hebdo dergisinin e-Bay'da 1000 krondan (136 Euro) başlayarak açık arttırma ile satıldığına dikkat çekti.

Açık arttırmaya katılan bazı kişilerin 400 bin krona (55 bin Euro) kadar teklifte bulunduğu sonra teklifi geri çektikleri öne sürüldü.

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