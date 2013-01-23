T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fransa'dan Pınar Selek'le dayanışma

Fransa'dan kalabalık bir heyet, yarın görülecek Mısır Çarşısı davasında, Pınar Selek'e destek vermek için Türkiye'ye gelecek.

23 Ocak 2013 20:49

Sosyolog Pınar Selek'in 24 Ocak Perşembe günü 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına Fransa'dan kalabalık bir dayanışma heyeti geliyor.

Pınar Selek'e kucak açan Strasbourg Üniversitesi'nde de öğretim görevlileri duruşma anında dayanışma amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Duruşma öncesi Fransa'da iktidarda olan Sosyalist Parti'nin yanı sıra Sol Cephe, Sol Parti, Fransız Komünist Partisi, Fransız Yeşiller Partisi, Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu, Fransa'nın en önemli işçi sendikaları konfederasyonu CGT, Strasbourg Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Sendikası, Danielle Mitterrand Vakfı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Pınar Selek ile dayanışma mesajları yayımladılar.

Öte yandan Fransa'nın en büyük üniversitesi olan Strasbourg Üniversitesi de tarihinde bir ilke imza atarak duruşma günü bir saat boyunca iş bırakacak. "Pınar Selek'e Destek Komitesi" adı altında bir araya gelen öğretim üyeleri duruşma anında Hukuk Fakültesi önünde toplanarak dayanışma mitingi gerçekleştirecek.

 

ETİKETLER

pınar selekfransadestek

İlgili Haberler

AP'den Selek davası için açıklama: İtibarınız zedelenir

AP: Türkiye’de yargı sisteminin etkinliği, adil ve hızlı yargılanma hakkının güvence altına alınması açısından yeterince iyileştirilmediği yönündeki değerlendirmemizi doğruluyor

Pınar Selek'in reddi hakim talebi reddedildi, duruşma 24 Ocak 2013'e ertelendi

Mahkemenin, reddi hâkim talebini reddettiği Selek'in istemini, savunma tarafı 'itiraz etmiş gibi' bir sonraki mahkemeye gönderdiğinin ortaya çıkması tartışma yarattı. Duruşma 23 Ocak'a ertelendi

Pınar Selek'in kardeşi: Beraat çıksa da 'adalet geldi' hissi olmayacak

Alp Selek: Olumlu sonuç çıkmasını, bu yanlışın Türkiye'de hallolmasını umuyoruz ama her ihtimale karşı AİHM’den yeniden yargılanma hakkı talep ettik

Esmeray, Pınar Selek için sahneye çıktı

Sosyolog Pınar Selek'in 24 Ocak'ta görülecek davasına destek için sahneye çıkan Esmeray, geçmişte yaşadıklarını meddah edasıyla sahneledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24