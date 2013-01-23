Fransa'dan Pınar Selek'le dayanışma

Sosyolog Pınar Selek'in 24 Ocak Perşembe günü 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına Fransa'dan kalabalık bir dayanışma heyeti geliyor.

Pınar Selek'e kucak açan Strasbourg Üniversitesi'nde de öğretim görevlileri duruşma anında dayanışma amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.

Duruşma öncesi Fransa'da iktidarda olan Sosyalist Parti'nin yanı sıra Sol Cephe, Sol Parti, Fransız Komünist Partisi, Fransız Yeşiller Partisi, Uluslararası İnsan Hakları Dernekleri Federasyonu, Fransa'nın en önemli işçi sendikaları konfederasyonu CGT, Strasbourg Üniversitesi, Öğretim Üyeleri Sendikası, Danielle Mitterrand Vakfı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu Pınar Selek ile dayanışma mesajları yayımladılar.

Öte yandan Fransa'nın en büyük üniversitesi olan Strasbourg Üniversitesi de tarihinde bir ilke imza atarak duruşma günü bir saat boyunca iş bırakacak. "Pınar Selek'e Destek Komitesi" adı altında bir araya gelen öğretim üyeleri duruşma anında Hukuk Fakültesi önünde toplanarak dayanışma mitingi gerçekleştirecek.